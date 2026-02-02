2ο Γκρουπ Φοιτητών και Φοιτητριών από την Κίνα επισκέφτηκαν το Δήμο Ρεθύμνης

Νέο γκρουπ από φοιτήτριες και φοιτητές από την Κίνα υποδέχθηκε σήμερα στο Δημαρχείο ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης κ. Νίκος Προβιάς.

Πρόκειται για συμμετέχοντες στο διεθνές Winter School «Crete at a Crossroads of Civilizations: On the Origins of Writing and Written Law», που διοργανώνεται από το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ) και βρίσκεται σε εξέλιξη από 21 Ιανουαρίου 2026.

Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες συνόδευαν ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαος Αναστασόπουλος.

Με θερμά λόγια ο κ. Αντιδήμαρχος ανταποκρινόμενος στο πνεύμα της πρόσφατης αδελφοποίησης του Δήμου Ρεθύμνης και του Δήμου Chongqing της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μίλησε για την ιστορία αλλά και το σύγχρονο Ρέθυμνο, καλώντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που προέρχονταν από διάφορα πανεπιστήμια της Κίνας να γνωρίσουν την πόλη μας και την Κρήτη και να μεταφέρουν στην πατρίδα τους τα ιδεώδη της τοπικής φιλοξενίας και κουλτούρας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και ευχών για συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης, του Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα προγράμματα του.