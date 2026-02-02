Η Θεατρική παράσταση ΄΄ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ΄΄ έρχεται στην Κρήτη

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ

της Τάνιας Χαροκόπου

σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

—————————————————————————–

στο CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ

στο ΡΕΘΥΜΝΟ

την Παρασκευή 13/2 στις 9:15μ.μ.

—————————————————————————–

στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

στα ΧΑΝΙΑ

το Σάββατο 14/2 στις 9:00μ.μ.

—————————————————————————–

στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΟΡΙΑ

στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ

την Κυριακή 15/2 στις 8:00μ.μ.

—————————————————————————–

Μια κωμωδία γεμάτη ανατροπές, μουσική και… εκπλήξεις!

Τέσσερις γυναίκες…

Μια τυχαία συνάντηση στις τουαλέτες ενός μπουζουξίδικου…

Εξομολογήσεις, συγκίνηση, ένταση και πολύ γέλιο!

Μέσα σε μια έκρηξη εξομολογήσεων, συγκίνησης, χιούμορ και αλληλεγγύης, μιλούν για τη ζωή τους, για τούς έρωτες τους και συνειδητοποιούν πόσο έχουν αφήσει τους άντρες να τις παρασύρουν.

Έτσι αποφασίζουν να ξαναπάρουν την ζωή τους, στα χέρια τους και να βάλουν τους άντρες τους στη θέση τους!

Αλλά η ζωή κρύβει εκπλήξεις.

Ένα έργο, αφιερωμένο στις γυναίκες, που έμαθαν να ισορροπούν πάνω σε τακούνια ακόμα κι όταν αυτά σπάνε.

Τα «Σπασμένα Τακούνια» δεν είναι απλώς μια κωμωδία.

Είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης γυναίκας, γεμάτος γέλιο, αυτοσαρκασμό και αλήθεια. Ένα έργο που διασκεδάζει και συγκινεί.

Μια κωμωδία με ανατροπές, εντάσεις και πολύ μουσική.

Με ένα υπέροχο cast πρωταγωνιστών:

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΟΥ

ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ

ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΖΩΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

και ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

και την υπογραφή του σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών Βασίλη Θωμόπουλου.

Συντελεστές

Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Χρύσα Βαρβαγιάννη

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Κατασκευές σκηνικών: Kolossaion Productions

Φωτογράφιση: Καλφαμανώλης Γιώργος

Παραγωγή: Kolossaion Productions, Dinamiki Performance

Μην τη χάσετε.

Εισιτήρια προπωλούνται:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/spasmena-takounia/ και

ΡΕΘΥΜΝΟ: CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΧΑΝΙΑ: Παλαιοπωλείο ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΚΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες στο 6987 089 778