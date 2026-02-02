Ηράκλειο:Αποκλεισμός κάτω διάβασης της γέφυρας «Τομπρούκ-ΚΤΕΟ για εργασίες επισκευής

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επισκευή βλαβών στις γέφυρες του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) Π.Ε. Ηρακλείου-Ρεθύμνου» αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:00 π.μ., θα γίνει πλήρης αποκλεισμός της κάτω διάβασης της γέφυρας «Τομπρούκ-ΚΤΕΟ».

Ο αποκλεισμός θα γίνει προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευής του φέροντα οργανισμού της γέφυρας και θα διαρκέσει διάστημα περίπου δύο εβδομάδων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται με κατάλληλη σήμανση στον ΒΟΑΚ και τις παράπλευρες οδούς.

Συγκεκριμένα τα οχήματα που κινούνται επί της ΠΕΟ 90 από το «Κακό Όρος» και επιθυμούν να κατευθυνθούν προς Άγιο Νικόλαο διαμέσου της Γέφυρας Τομπρούκ – ΚΤΕΟ, θα εκτρέπονται μέσω της ΠΕΟ 90 και θα χρησιμοποιούν τον κόμβο Επισκοπής και τον νότιο παράπλευρο του ΒΟΑΚ για την είσοδο προς Αγ. Νικόλαο.

Τα οχήματα που εξέρχονται του ΒΟΑΚ και επιθυμούν να κατευθυνθούν προς Καρτερό ή Α-ρίνα διαμέσου της Γέφυρας Τομπρούκ – ΚΤΕΟ, θα εκτρέπονται μέσω του ΚΤΕΟ και θα εισέρχονται εκ νέου στον ΒΟΑΚ προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την επόμενη έξοδο («Έ-ξοδος Ανώπολης»)

Οι κάτοικοι της περιοχής που διαμένουν στον οικισμό νοτίως του ΒΟΑΚ (πλησίον του ΚΤΕΟ) θα μπορούν προσωρινά να κατευθυνθούν προς Ηράκλειο και Καρτερό μέσω της επαρχιακής οδού Καρτερού – Μονής Αγκαράθου. Εναλλακτικά μπορούν να εισέλθουν στον ΒΟΑΚ μέσω του ΚΤΕΟ, να πάρουν την 1η έξοδο («έξοδος Ανώπολης») και να κατευθυνθούν προς Ηράκλειο διαμέσου του βόρειου παράλληλου του ΒΟΑΚ

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.