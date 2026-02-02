Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Δήμος Ηρακλείου» και «Α.Ο.Τ.Α. – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του Τμήματος Μουσικής Παιδείας για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, την λειτουργία του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου και την παροχή υπηρεσιών προς τους

πολίτες».

2. Λήψη απόφασης περί ορισμού εξωτερικού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου στη συζήτηση : α) της από 21-12-2025 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής Γ.Α 5533/ΕΓ/85/2025 αγωγής των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου Ηρακλείου κατά του Δήμου Ηρακλείου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά την Ειδική Διαδικασία (Περιουσιακών Διαφορών, Τμήμα Εργατικών Διαφορών), την 02.03.2026 ημέρα Δευτέρα με αρ. πινακίου 23(αρ.πρωτ.144558/29.12.2025), ή στην μετ’ αναβολή δικάσιμο.

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της με αριθμό 450/2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

4. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος (Προσφυγής) κατά της με αριθ.πρωτ.11210/2025 απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

5. Εξέταση αιτήματος πολίτη για δικαστικό συμβιβασμό, προκειμένου να της καταβληθούν οι μηνιαίες αποδοχές της, οι ασφαλιστικές της εισφορές και ο

φόρος μισθωτών υπηρεσιών από το Δήμο Ηρακλείου, κατόπιν άσκησης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

6. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής αποζημιώσεως πολίτη το όχημα του οποίου

υπέστη ζημία από ατύχημα λόγω παραμόρφωσης πινακίδων σήμανσης.

7. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής αποζημιώσεως πολίτη λόγω ζημιάς που

προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του, από πτώση δέντρου – ευκαλύπτου, εντός του χώρου της Κεντρικής Λαχαναγοράς στην ΒΙ.ΠΕ. στη Νέα Αλικαρνασσό.

8. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων και επαναβεβαίωση.

9. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμου καθαριότητας.

10. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφές βεβαιωμένων κλήσεων ΚΟΚ που έχουν πληρωθεί στα ΕΛ.ΤΑ.

11. Αποδοχή δωρεάς της κας Νέλλης Γ. Βαρβεράκη.