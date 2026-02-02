Οι Ψεύτες : Βασισμένο στην Ψεύτρα και το Φάντασμα της Μασσαλίας του Ζαν Κοκτώ, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 6, Σάββατο 7, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στο Πειραματικό Θέατρο
2 ½ Μονόπρακτα, το καθένα ένας διαφορετικός κόσμος, μία ξεχωριστή ανθρώπινη φύση, μία μοναδική διάσταση.
Μια Ψεύτρα – ή μήπως Ψεύτης; – εισβάλλει στη σκηνή αρχίζοντας να ψεύδεται ασυστόλως ενώ, την ίδια ώρα, ένα Φάντασμα στοιχειώνει μια αθώα πόρνη, κάπου στη Μασσαλία κι ένας Αρλεκίνος κυνηγάει ένα άπιαστο Όνειρο που απλά – μαγικά γίνεται ζωή.
Συντελεστές
• Διασκευή – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Παρασκευή Δουρουκλάκη
• Σκηνογραφία– Ενδυματολογία: Άννα Μαχαιριανάκη
Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 15€ (γενική είσοδος) και 12€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:
– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=P-C9P7AHs9c