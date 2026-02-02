Αναζήτηση
Οι Ψεύτες : Βασισμένο στην Ψεύτρα και το Φάντασμα της Μασσαλίας του Ζαν Κοκτώ, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 6, Σάββατο 7, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στο Πειραματικό Θέατρο

2 ½ Μονόπρακτα, το καθένα ένας διαφορετικός κόσμος, μία ξεχωριστή ανθρώπινη φύση, μία μοναδική διάσταση.

Μια Ψεύτρα – ή μήπως Ψεύτης; – εισβάλλει στη σκηνή αρχίζοντας να ψεύδεται ασυστόλως ενώ, την ίδια ώρα, ένα Φάντασμα στοιχειώνει μια αθώα πόρνη, κάπου στη Μασσαλία κι ένας Αρλεκίνος κυνηγάει ένα άπιαστο Όνειρο που απλά – μαγικά γίνεται ζωή.

Συντελεστές
• Διασκευή – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Παρασκευή Δουρουκλάκη
• Σκηνογραφία– Ενδυματολογία: Άννα Μαχαιριανάκη

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 15€ (γενική είσοδος) και 12€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=P-C9P7AHs9c

