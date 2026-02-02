Την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026 έκοψε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Μήνυμα ενότητας, στήριξης των εργαζομένων και διεκδίκησης λύσεων για τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα για το 2026 έκοψε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σε μια εκδήλωση που αποτέλεσε ευκαιρία συνάντησης, ανταλλαγής ευχών και ουσιαστικού διαλόγου με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.

O Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και οι συνεργάτες του, αντάλλαξαν θερμές ευχές με τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου μέσα σε ζεστό κλίμα, στη διάρκεια μιας όμορφης αλλά λιτής εκδήλωσης λόγω των δύο τραγικών περιστατικών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, παρουσία του Βουλευτή Φραγκίσκου Παρασύρη,

των Αντιπεριφερειαρχών Ελένης Μαράκη – Μπελαδάκη και Στέλιου Βοργιά, του εκπροσώπου της Βουλευτού Ελένης Βατσινά Αντώνη Ψαρά, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, των Αντιδημάρχων, του Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας.

Στον χαιρετισμό και την ομιλία του, ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη και αισιοδοξία, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που φέρνουμε, σε έναν Δήμο που σε σχέση με τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί, είναι από τους πιο υποστελεχωμένους της χώρας».

Ο κ. Κεγκέρογλου υπογράμμισε ότι το μεγάλο έργο αποκατάστασης μετά τον σεισμό, σε κοινωνικό, οικιστικό και οικονομικό επίπεδο, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, επισημαίνοντας ότι: «Δεν πρόκειται για προσωπική ευθύνη των εργαζομένων. Είναι πρόβλημα του συστήματος. Όταν π.χ., ένα πρόγραμμα έργου, απαιτεί 50 μηχανικούς και καλούνται να το διεκπεραιώσουν 10, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει το αναμενόμενο αποτέλεσμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του νέου αεροδρομίου και στη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη λειτουργία του, εκφράζοντας την προσδοκία ότι μελλοντικά θα δημιουργηθούν θετικές προοπτικές για την περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε τη σαφή αντίθεση του Δήμου στην τοποθέτηση ραντάρ στην Παπούρα, σημειώνοντας ότι:

«Με επιστημονική τεκμηρίωση και συνεργάτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αποδειχθεί πως υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις και ότι η Παπούρα δεν είναι η καταλληλότερη, ούτε για την ασφάλεια των πτήσεων».

Αναφερόμενος στους σεισμόπληκτους δημότες, τόνισε τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις επισκευών κατοικιών, επισημαίνοντας πως από περίπου 3.500 αιτήσεις έχουν εγκριθεί μόλις 400, λόγω γραφειοκρατίας και έλλειψης προσωπικού.

Ανέφερε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή δόθηκε προτεραιότητα στη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό σταθερής εργασίας, μόνιμο ή ΙΔΑΧ. «Αυτό όμως προσκρούει σε έναν απαρχαιωμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, του 2013, ο οποίος προβλέπει περιορισμένες θέσεις.

Ξεκινήσαμε τη διαδικασία αναμόρφωσης του, αλλά ακόμη και αυτή καθυστερεί υπερβολικά λόγω των χρονοβόρων εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα. Στόχος μας είναι ένας νέος, σύγχρονος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που θα επιτρέπει ουσιαστική λειτουργία των υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά όλους τους εργαζόμενους για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά: «Ο Δήμος είναι ο χώρος εργασίας μας, αλλά και ο οργανισμός που οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία. Μόνο με καλή συνεργασία εργαζομένων, αιρετών και πολιτών μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση έξι δώρων για τους εργαζόμενους του Δήμου. Τα τρία δώρα των “τυχερών” εργαζομένων” αντιστοιχούσαν σε…. άδειες δύο ημερών, ανά Δημοτική Ενότητα και τα άλλα τρία σε ένα σακίδιο πλάτης, επίσης ανά Δημοτική Ενότητα.