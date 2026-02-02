Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Νέος βιώσιμος ποδηλατόδρομος και σταθμός φόρτισης στα Χανιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης στη συνάντηση εταίρων του έργου στη Ρώμη

Τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέου βιώσιμου ποδηλατόδρομου στα Χανιά, μήκος ενός χιλιομέτρου, καθώς και τη χωροθέτηση Σταθμού Φόρτισης σε κεντρικό σημείο της πόλης, παρουσίασε η Περιφέρεια Κρήτης κατά τη συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, από τις 27 ως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης για τον Σταθμό Φόρτισης στοχεύει στη μαζική χρήση του Σταθμού από πολίτες και επισκέπτες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον συνεργάτη της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκο Βασιλάκη, στο πλαίσιο workshop στο οποίο παρουσιάστηκαν από όλους τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργα, τα πιλοτικά έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θα υλοποιηθούν τοπικά.

Οι τεχνικές εταιρείες – συνεργάτες του έργου παρουσίασαν την έως τώρα πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων, εντόπισαν ελλείψεις και ανέδειξαν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απόδοση των Σταθμών Φόρτισης, στις απαιτούμενες υποδομές, καθώς και στα φωτοβολταϊκά πάνελ νέας γενιάς που θα κατασκευαστούν από ανακυκλώσιμα υλικά και πολυκαρβονικά φύλλα. Παρουσιάστηκε επίσης ο σχεδιασμός της νέας, φορητής μπαταρίας φόρτισης του Σταθμού.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο SMILE CITY ενισχύει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων κινητικότητας στην πόλη των Χανίων σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της πράσινης μετάβασης στις αστικές μετακινήσεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η...

0
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Οι Ψεύτες : Βασισμένο στην Ψεύτρα και...

0
Παρασκευή 6, Σάββατο 7, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η...

0
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Οι Ψεύτες : Βασισμένο στην Ψεύτρα και...

0
Παρασκευή 6, Σάββατο 7, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τιμητική Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους αφυπηρετήσαντες Εκπαιδευτικούς. Κλίμα συγκίνησης και αναμνήσεων για 2η συνεχή χρονιά.
Επόμενο άρθρο
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026 έκοψε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων για την πορεία υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Π. Σημανδηράκης: «Εντός χρονοδιαγραμμάτων όλα τα σημαντικά έργα για...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

«Κλείδωσε, φόρτισε, συνέχισε»: Το Ρέθυμνο επενδύει στην έξυπνη μικροκινητικότητα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης κάνει ένα ακόμα βήμα προς την...

Κυριάκος Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Εκκινώ τις διαδικασίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», είπε στο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST