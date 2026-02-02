Τιμητική Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους αφυπηρετήσαντες Εκπαιδευτικούς. Κλίμα συγκίνησης και αναμνήσεων για 2η συνεχή χρονιά.

Σε μία ατμόσφαιρα φορτισμένη με συγκίνηση, νοσταλγία και έκδηλο σεβασμό, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά η τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», «Νίκος Καζαντζάκης», «Φαιστός» και της ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» του δημοτικού κτιρίου της Ανδρόγεω, σε ένα οδοιπορικό μνήμης, όπου το παρελθόν της σχολικής αίθουσας συναντήθηκε με την ηθική αναγνώριση του παρόντος, τιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που αφυπηρέτησαν τα έτη 2022 και 2025, έχοντας επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά.



Την εκδήλωση λάμπρυνε με την παρουσία και τον λόγο του ο κεντρικός ομιλητής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας, κ.κ. Θεόδωρος, καθηγητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Ο λόγος του Σεβασμιωτάτου υπήρξε καθηλωτικός και μεστός νοημάτων. Με ρητορική δεινότητα και εμβρίθεια, ανέλυσε τον ρόλο του δασκάλου υπό το πρίσμα της παρακαταθήκης των Τριών Ιεραρχών, εξυμνώντας το λειτούργημα του εκπαιδευτικού ως φάρο παιδείας και ήθους.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η εκπαίδευση παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης. Απευθυνόμενος στους αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς, επεσήμανε:

«Σας ευχαριστούμε διότι προσπαθήσατε να χτίσετε μια υγιή παιδαγωγική σχέση εμπιστοσύνης, καταβάλλοντας προσωπικές δυνάμεις, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλείται αφενός να ξεπεράσει διαχρονικές αδυναμίες, αφετέρου να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαφύλαξη λειτουργίας της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.»

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, κατά το εναρκτήριο καλωσόρισμά της προς τους παρευρισκομένους, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο δάσκαλος και ο καθηγητής επιτελούν ένα υψηλό λειτούργημα που καθορίζει την ταυτότητα και την πορεία της κοινωνίας μας.

Σήμερα, η Περιφέρεια Κρήτης εκπληρώνει ένα χρέος τιμής απέναντι σε εσάς, τους ακούραστους εργάτες του πνεύματος, που με την παιδαγωγική σας ευαισθησία και το ήθος σας γαλουχήσατε γενιές νέων ανθρώπων. Η αφυπηρέτησή σας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας γόνιμης διαδρομής στις σχολικές αίθουσες, όμως το αποτύπωμά σας παραμένει ανεξίτηλο και η παρακαταθήκη αξιών που μας κληροδοτείτε αποτελεί το πιο στέρεο θεμέλιο για το μέλλον του τόπου μας.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα παρευρέθηκαν: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Νίκος Ξυλούρης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ηρακλείου, Αντώνιος Περισυνάκης, ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Γιαλιτάκης,

η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εθελοντισμού Δήμου Μαλεβιζίου, Μαρίνα-Δέσποινα Βογιατζή, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκης και ο Πρόεδρος της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Στρουμπάκης.

Από πλευράς των συνδιοργανωτών συμμετείχαν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνιος Φουντουλάκης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Γεώργιος Μακράκης,

ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Νίκος Καζαντζάκης», Χρήστος Ντρουμπογιάννης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Φαιστός», Γρηγόρης Γιαμαλάκης, ενώ την ΕΛΜΕ Ηρακλείου εκπροσώπησε ο κ. Αντώνης Σκεπεταράκης.

Την εκδήλωση συντρόφευσε μουσικά, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη νότα στην ατμόσφαιρα, η χορωδία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος».

Οι συνδιοργανωτές εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και δεσμεύονται να συνεχίσουν την υποστήριξη και την ανάδειξη του έργου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της παιδείας και της κοινωνικής προόδου.