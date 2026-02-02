Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατά περίπτωση παραβάσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τα ανήλικα και έκθεση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- άτομα για κατά περίπτωση παραβάσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τα ανήλικα και έκθεση στο Ηράκλειο

Συνελήφθησαν χθες (01.02.2026) στο Ηράκλειο, δύο (2) ημεδαποί (45χρονος και 40χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τα ανήλικα και 33χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για έκθεση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 31.01.2026, δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν ποσότητα αλκοόλ από κατάστημα με αποτέλεσμα ο ένας εξ΄αυτών να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομισθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθησαν ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και η 40χρονη ως υπάλληλος του καταστήματος καθώς όπως προέκυψε διέθεσαν προς πώληση αλκοόλ στους ανωτέρω ανηλίκους. Επιπλέον συνελήφθη η 33χρονη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
