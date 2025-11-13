Κλείνουν οι δήμοι στις 19 Δεκεμβρίου

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπου μεταφέρθηκαν οι διαφωνίες και οι αιχμές που είχαν αναδειχθεί στο πρόσφατο τακτικό συνέδριο της Ένωσης.

Παρά τις αρχικές προθέσεις για ενωτικό κλίμα, η διαδικασία εξελίχθηκε σε έντονο διάλογο με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς και καταγγελίες, κυρίως μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και του δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χάρη Δούκα.

Κλείνουν τα δημαρχεία στις 19 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την απόφαση του Συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρότεινε συμβολικό κλείσιμο των δήμων σε όλη τη χώρα στις 19 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, καθώς και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Η πρόταση Κυρίζογλου περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους των κομμάτων, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οικονομική ενίσχυση και θεσμική αναβάθμιση.

Με την πρόταση συμφώνησε και ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», Χάρης Δούκας.

Έντονη κόντρα Κυρίζογλου – Δούκα

Η συζήτηση πήρε υψηλούς τόνους όταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων για «αναξιοπιστία», υποστηρίζοντας ότι ενώ υπήρξε συμφωνία για κοινό ψήφισμα στο Συνέδριο, ο κ. Δούκας επέλεξε τελικά να καταθέσει ξεχωριστή πρόταση.

«Συναντηθήκαμε και δώσαμε τα χέρια ότι θα πάμε σε κοινό ψήφισμα και ότι το θέμα του εκλογικού νόμου θα το θέσουμε στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου. Δεν κρατήσατε τον λόγο σας. Άγεστε και φέρεστε. Είστε παντελώς αναξιόπιστος», ανέφερε σε έντονο ύφος ο κ. Κυρίζογλου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε έντονα, απαντώντας ότι η απόφαση για ξεχωριστό ψήφισμα ελήφθη ομόφωνα από την παράταξή του, μετά από διαβούλευση.

«Παρουσίασα το ψήφισμα στην παράταξη και αποφασίσαμε ομόφωνα. Πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό; Είπα δημόσια, όχι στα μουλωχτά, ότι βάλατε πολλά μέσα στο ψήφισμα», ανέφερε ο κ. Δούκας, ζητώντας από τον πρόεδρο να ανακαλέσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Ο κ. Κυρίζογλου, ωστόσο, απάντησε: «Δεν ανακαλώ τον χαρακτηρισμό. Μίλησα για αναξιοπιστία με βάση τη συμφωνία που είχε προηγηθεί».

Κλίμα απογοήτευσης για τη διάσταση

Την απογοήτευσή τους για την ένταση και τη διάσπαση στο εσωτερικό της Αυτοδιοίκησης εξέφρασαν αρκετά μέλη του Δ.Σ.

Ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σημείωσε ότι παρά τη μαζική συμμετοχή των συνέδρων και τον πλούτο των θεμάτων, «χυθήκε η καρδάρα με το γάλα την τελευταία στιγμή», τονίζοντας ότι χάθηκε ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο ενότητας.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «δείξαμε μία εικόνα που δεν αρμόζει στην Αυτοδιοίκηση», ενώ προειδοποίησε ότι «καμία κυβέρνηση δεν θα μας πάρει στα σοβαρά με τέτοιες διαφωνίες».

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, κάλεσε τα μέλη να προσεγγίσουν με ωριμότητα την έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί και ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση εντός του μήνα.

Τη συζήτηση επιχείρησε να «κλείσει» ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διαφορές μεταξύ των παρατάξεων είναι επιφανειακές:

«Τόσα χρόνια βγάζατε όμοιες και ομόφωνες αποφάσεις. Έχετε κοινή στρατηγική – οι διαφορές σας είναι στις λεπτομέρειες», σημείωσε, διαχωρίζοντας ωστόσο τη θέση της δικής του παράταξης ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.

Το επόμενο βήμα

Η ΚΕΔΕ καλεί τις ΠΕΔ σε όλη τη χώρα να πραγματοποιήσουν τις γενικές συνελεύσεις τους πριν από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, ώστε οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης να προσέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις για τον Κώδικα και για την πορεία των κινητοποιήσεων.

Η 19η Δεκεμβρίου προδιαγράφεται ως ημέρα πανελλαδικής αυτοδιοικητικής διαμαρτυρίας, με τα δημαρχεία κλειστά και τους αιρετούς στους δρόμους, λίγες ώρες πριν την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.