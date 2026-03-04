Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ

Κλιμάκωση χωρίς όρια: Το Ιράν απειλεί με χτυπήματα σε ισραηλινές πρεσβείες ανά τον κόσμο

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο, σε περίπτωση που το Ισραήλ προχωρήσει σε επίθεση κατά της ιρανικής πρεσβείας στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι μια τέτοια ενέργεια από το Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε διπλωματικές αποστολές του Ισραήλ διεθνώς.

Η απειλή αυτή διατυπώθηκε ενώ η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται. Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι τις τελευταίες τρεις ώρες πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων στη νότια περιοχή του Λιβάνου, στοχεύοντας θέσεις που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

