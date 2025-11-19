Κνωσός: Πάνω από 120.000 οι επισκέπτες μέσα σε μόλις έναν μήνα – Αύξηση και στο Μουσείο Ηρακλείου

Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού – Στην τρίτη θέση το Αρχαιολογικό Μουσείο – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούνιο.
Μικρή αύξηση καταγράφηκε φέτος τον Ιούνιο στην κίνηση των επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και λιγότερη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι επισκέπτες φέτος τον Ιούνιο ήταν 43.704, ενώ τον αντίστοιχο μήνα πέρσι ήταν 42.773, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.
Μάλιστα ήταν ένα από τα δύο μουσεία πανελλαδικά, που δεν υπήρξε μείωση μαζί με το Εθνικό Αρχαιολογικό, που είχε αύξηση 6%.
Επίσης στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, καταγράφηκε φέτος τον Ιούνιο αύξηση 1,7%, καθώς φέτος οι επισκέπτες ήταν 120.110, ενώ τον ίδιο μήνα του 2024 ανήλθαν στους 118.874.
Αντιθέτως μεγάλη ήταν η μείωση στην Φαιστό, που έφτασε στο 10,5%, καθώς φέτος τον Μάρτιο οι επισκέπτες ήταν 8.128, ενώ πέρσι έφτασαν τους 9.085.
Επανήλθε η μεγάλη επισκεψιμότητα
Μετά τη μεγάλη πτώση στην επισκεψιμότητα που παρατηρήθηκε σε πολλές μετρήσεις, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επανήλθε φέτος τον Ιούνιο στην παραδοσιακή Τρίτη θέση με 6,6%, με το Μουσείο Ακρόπολης να είναι πρώτο με 33,6% και το Εθνικό Αρχαιολογικό δεύτερο με 9,7%
Ανάλογη είναι η εικόνα για το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, που επανήλθε στη δεύτερη θέση στην επισκεψιμότητα με 8,1%, με πρώτη την Ακρόπολη Αθηνών με 35,9%.
Η επισκεψιμότητα στη Φαιστό ήταν 0,5%.
Το 6μηνο
Το α΄ 6μηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο κατά 2,5%, καθώς οι επισκέπτες έφτασαν στους 141.116 έναντι 137.677 το ίδιο διάστημα πέρσι.
Αντιθέτως στην Κνωσό καταγράφηκε το α΄ 6μηνο του 2025 μείωση με -2,5%, καθώς οι επισκέπτες έφτασαν τους 352.225, έναντι 361.307 το ίδιο διάστημα του 2024.
Στο μινωικό ανάκτορο της Φαιστού η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτασε στο 11,4%, καθώς πέρσι το α΄ εξάμηνο οι επισκέπτες ήταν 29.693 ενώ φέτος ήταν 26.313.
Πανελλαδικά
Μείωση 5,4% καταγράφηκε τον Ιούνιο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ υπήρξε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 21,8% και αύξηση των εισπράξεων κατά 21,9%.
Το α΄ εξάμηνο παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,2% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 35,9% στις εισπράξεις.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 3,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 34,6% και αύξηση των εισπράξεων κατά 45,5%.
Το α΄ εξάμηνο παρατηρείται μείωση κατά 2,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 στον αριθμό επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, αύξηση κατά 1,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 41,6% στις εισπράξεις.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ