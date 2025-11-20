16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων – Δέχτηκε γροθιές στο πρόσωπο

Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ένας 16χρονος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο στο νοσοκομείο Χανίων.
Ο 16χρονος δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, μετά από συμπλοκή με ανήλικο σε σχολείο στα Χανιά.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος φέρει ένα ήπιο οίδημα στο μάτι και μώλωπες στο κεφάλι, ωστόσο η κλινική του εικόνα δεν εμπνέει ανησυχία.
Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις του 16χρονου και εκτός απροόπτου θα λάβει εξιτήριο άμεσα.
PATRIS.GR