16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων – Δέχτηκε γροθιές στο πρόσωπο

Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ένας 16χρονος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο 16χρονος δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, μετά από συμπλοκή με ανήλικο σε σχολείο στα Χανιά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος φέρει ένα ήπιο οίδημα στο μάτι και μώλωπες στο κεφάλι, ωστόσο η κλινική του εικόνα δεν εμπνέει ανησυχία.

Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις του 16χρονου και εκτός απροόπτου θα λάβει εξιτήριο άμεσα.

 

«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου, δεν αντέχω να βλέπω άλλο την αδικία»
