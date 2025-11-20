«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου, δεν αντέχω να βλέπω άλλο την αδικία»

Για εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να παριστάνει το «θύμα» και να στοχοποιεί βουλευτές, κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

«Κοντεύετε να μου τινάξετε στον αέρα το σπίτι μου» υποστήριξε, ο Ανδρέας Στρατάκης, ο λεγόμενος «Χασάπης» κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Μάλιστα πολλές φορές ζήτησε από τα κόμματα «να αφήσουν ήσυχο το σπίτι του». «Έχω ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ δεσμευμένο ΑΦΜ. Δεν είχα ποτέ αχρεωστήτως καταβληθέντα», τόνισε.

Κάλεσε μάλιστα βουλευτές της αντιπολίτευσης να του πουν, «πού κατηγορούμαι στη δικογραφία. Ό,τι στοιχεία έχετε να τα πείτε. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Το σπίτι μου να αφήσετε ήσυχο» ζήτησε ο κ. Στρατάκης, ο οποίος, σε ερώτηση του προέδρου της επιτροπής,

Α. Νικολακόπουλου εάν έχει κάποιο ψευδώνυμο, είπε ότι έχει κρεοπωλείο και ότι οι φίλοι του τον αποκαλούν Ανδρέα. «Τώρα, το “χασάπης”.. πώς μου το κόλλησαν; Είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, εμπορικό.. Το λένε. Εντάξει. Αλλά στον τόπο μου, Ανδρέα με γνωρίζει όλος ο κόσμος».

«Είμαστε αισθηματίες άνθρωποι»

«Πείτε ότι δεν εμπλέκεται ο Στρατάκης στη δικογραφία, θα με πεθάνετε. Είμαστε αισθηματίες άνθρωποι» τόνισε ο μάρτυρας ενώ απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα βουλευτών και μελών της επιτροπής απάντησε: «Δεν αντέχω να βλέπω άλλο την αδικία».

Ο κ. Στρατάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Μάκη Βορίδη λέγοντας ότι ήταν άμισθος σύμβουλος και αυτό διότι γνώριζε τον συγκεκριμένο τομέα. Αποκάλυψε πως στο παρελθόν στήριζε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου όμως όταν πέθανε ο αείμνηστος πρόεδρος, τότε «πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς». Παρότι κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής το ‘19 με τη Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι σήμερα είναι «πολιτικά άστεγος».

Όπως είπε, έχει φιλική σχέση με τον Γιώργο Ξυλούρη, και σήμερα ήταν να καταφθάσουν μαζί στη Βουλή, ωστόσο, το πρωί επιχείρησε να τηλεφωνηθεί μαζί του αλλά βρήκε το κινητό του κλειστό.

Ειδικότερα σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Στρατάκης είπε ότι με τον Γ. Ξυλούρη «είμαστε φίλοι» και ότι «αγοράζουμε κάθε χρόνο πάρα πολλά ζώα από αυτόν», ενώ σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη για τα οικονομικά του κ. Ξυλούρη, ο κ. Στρατάκης είπε ότι «μπορεί να είμαστε φίλοι αλλά δεν είμαι λογιστής του. Ξέρω ότι αγωνίζεται καθημερινά. Δεν θα έλεγα ότι είναι πλούσιος».

Σε σειρά ερωτήσεων της κυρίας Αποστολάκη για την εμπλοκή τού λεγόμενου “φραπέ” Γ. Ξυλούρη στην διερευνόμενη υπόθεση, είπε: «Μη με βάζετε στη διαδικασία, “ο φίλος σας λέει αυτό κι εκείνο” Πείτε μου. Εμένα, από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου αν υπάρχει τηλεφωνική συνομιλία με μένα». Στην επισήμανση της βουλευτού το ΠΑΣΟΚ ότι

«δεν είστε κατηγορούμενος», ο κ. Στρατάκης είπε: «Εσείς με έχετε κατηγορήσει, κάθε μέρα, και με έχετε καταδικάσει. Το σπίτι μου πάτε να το τινάξετε στον αέρα. Πείτε μου, πού κατηγορούμαι στη δικογραφία; Ό,τι στοιχεία έχετε, να τα πείτε. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Το σπίτι μου να αφήσετε ήσυχο».

Αλλά και αργότερα, με αφορμή ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη για το αν γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη, είπε ότι δεν έχει στοιχεία για το ποια είναι η πραγματικότητα. «Επιτρέψτε μου να αμφισβητώ τα πάντα, μετά από όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει εγώ προσωπικά,

για την “συμμετοχή” μου στο σκάνδαλο. Και σας ρωτώ να μου πείτε: Ποια είναι η κατηγορία μου; Δεν μου λέτε. Όχι εσείς προσωπικά κε Κόκκαλη. Εσείς είστε κύριος με Κ κεφαλαίο. Αλλά ο συνάδελφός σας, ο κ. Μπάρκας, μιλά για μένα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς». Σε παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μπάρκα, ότι ο μάρτυρας αναφέρεται στη δικογραφία, ο κ. Στρατάκης ρώτησε: «Πού είμαι στη δικογραφία κύριε Μπάρκα;

Πού αναφέρομαι; Να μου πείτε που αναφέρομαι κύριε Μπάρκα. Νομίζετε ότι είναι τα σπίτια μας, άντε μπες – βγες. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου. Κι εσύ. Από τα αθηναϊκά πάνελ». Όταν μάλιστα ο κ. Μπάρκας του ζήτησε να αναιρέσει, ο κ. Στρατάκης είπε: «Δεν το αναιρώ. Όταν βγαίνεις στα πάνελ, και λες, λες… Ο χασάπης, ο χασάπης, ο εγκληματίας…».

Σημειώνεται ότι υπήρξε ένταση με τους βουλευτές της μειοψηφίας, όταν ο κ. Στρατάκης ανέφερε ότι τον κατηγορούν όταν βρίσκονται σε τηλεοπτικά πάνελ. Οι τόνοι ανέβηκαν και μεταξύ του ίδιου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνου Μπάρκα και χρειάστηκε η παρέμβαση του προέδρου της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να παριστάνει το «θύμα» και να στοχοποιεί βουλευτές

«Ο Ανδρέας Στρατάκης, ο περιβόητος “Χασάπης”, που κατά δήλωσή του “βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές του 2019” (όντας και ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ) και είναι κουμπάρος του Μ. Βορίδη, εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή -σε αντίθεση με τον “φίλο” του, Γ. Ξυλούρη- για να προσποιηθεί ότι νιώθει “θύμα” και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση».

Αυτό υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Στρατάκης δεν δίστασε, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, να επιτεθεί με ακραίους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, αντί ο ίδιος να απολογηθεί».

«Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την πολυετή παρουσία του στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών και τους θεσμικούς ρόλους που κατά καιρούς έχει αναλάβει», ανέφεραν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Παρά τις “θυσίες” και τους “αγώνες” που έχει δώσει “για το συνεταιριστικό κίνημα”, παρά το ότι ο Μ. Βορίδης, που “δεν τον γνώριζε πριν από το 2019”, εκτίμησε την παραπάνω εμπειρία και τον διόρισε από 1-11-2019 έως και 12-1-2021 άμισθο σύμβουλό του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν γνωρίζει τίποτα για το “γαλάζιο” σκάνδαλο, ο άνθρωπος που, σε μια προφανή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, έχει διατελέσει πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, εκπρόσωπος ΚΥΔ, σύμβουλος του Μ. Βορίδη στο αρμόδιο υπουργείο.

Ούτε έχει διάθεση να σχολιάσει τις ανατριχιαστικές συνομιλίες του “φίλου του”, του “Φραπέ”, οι οποίες καταδεικνύουν διασυνδέσεις με κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ίσως να έχει ξεχάσει ακόμα και το περιβόητο βίντεο στο οποίο οι δύο “φίλοι” εμφανίζονται να γλεντούν με τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την υπέρμετρη αύξηση του (εικονικού) ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ούτε είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποια παρατυπία σε αιτήσεις ΟΣΔΕ οι οποίες υποβλήθηκαν στο ΚΥΔ “Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ Κόφινα”».

«Αναμένουμε από τον ανήξερο για όλα, κ. Στρατάκη, να ζητήσει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να απολογηθούν που τον ταλαιπώρησαν καλώντας τον να καταθέσει ως μάρτυρας», κατέληξαν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρέας Στρατάκης δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε

«Μετά την άρνηση κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, ένας ακόμη μάρτυρας, ο Ανδρέας Στρατάκης, με κομβικό ρόλο στον αγροτοσυνδικαλισμό και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, ακολουθεί το δόγμα “δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα».

Αυτό ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ανδρέα Στρατάκη.

Όπως υποστήριξαν, «κατά την κατάθεση του κ. Στρατάκη, αγροτοσυνδικαλιστή, αντιπροέδρου της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ το 2019, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές, καθώς αναφέρθηκε στην πολυετή εμπλοκή του στο συνεταιριστικό κίνημα, τονίζοντας ότι επιδίωξε με τη λειτουργία του, τη θεσμική εκπροσώπηση μέσα από τις θέσεις που κατείχε».

«Ερωτηθείς, αν με βάση τις νόμιμες επισυνδέσεις ο φίλος του Γ. Ξυλούρης λειτουργούσε με θεσμικό τρόπο, αρνήθηκε να το σχολιάσει», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι απαντήσεις του για τη σχέση του με τον πρώην υπουργό κ. Βορίδη. Όπως ο ίδιος κατέθεσε, δεν τον γνώριζε, όμως μετά το 2019 που ανέλαβε σύμβουλός του, έγιναν φίλοι και μετέπειτα κουμπάροι, άρα πολύ φίλοι! Σε ό,τι αφορά τη στενή του σχέση με τον κ. Ξυλούρη, πρόεδρο της ΚΣΟΣ, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει αν οι ενέργειές του ήταν θεσμικές ή μη, ούτε και αν συνδέονται με παράνομες πρακτικές, παρά τα όσα έχουν καταγραφεί στις νόμιμες επισυνδέσεις».

«Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τις δηλώσεις βοσκοτόπων σε Χίο και Πάρο, που έγιναν από το ΚΥΔ Γαλακτοκομική του κ. Ξυλούρη, και στις οποίες συγγενείς του κ. Ξυλούρη δηλώνουν ιδιοκτησίες ή μισθωτήρια με πλαστά δικαιολογητικά, ο κ. Στρατάκης δήλωσε άγνοια, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος παρείχε τις σχετικές πληροφορίες στα ΚΥΔ. Κατέθεσε δε,

ότι δεν είχε αντιληφθεί να μεταβαίνει ο κ. Ξυλούρης στα συγκεκριμένα νησιά. Παρόμοια στάση κράτησε και για την “τρύπα” των περίπου 2 εκατ. ευρώ στην ΚΣΟΣ, στην οποία ο ίδιος είναι αντιπρόεδρος και ο Γ. Ξυλούρης πρόεδρος, η οποία “τρύπα” οδήγησε τους ελεγκτές στο να μην μπορούν να διατυπώσουν ελεγκτική γνώμη», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφεραν, «στο πλαίσιο της διαδικασίας τέθηκαν καίρια ερωτήματα για τον ρόλο των συνεργασιών του μάρτυρα με τον κ. Ξυλούρη, την πρόσβασή του κ. Ξυλούρη σε κυβερνητικά κέντρα αποφάσεων, τον μηχανισμό δήλωσης βοσκοτόπων σε νησιά μακριά από τον τόπο κατοικίας των παραγωγών, για τα οποία ο μάρτυρας και στενός φίλος του κ. Ξυλούρη δήλωσε παντελή άγνοια».