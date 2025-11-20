Χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

19 Νοεμβρίου 2025

Παιδικές φωνές ήχησαν, την Πέμπτη, 19η Νοεμβρίου 2025, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς μικροί μαθητές και μαθήτριες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή και Εκπαιδευτικούς του Σχολείου, ήλθαν στη Μητρόπολη, για να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δένδρο, προσφέροντας και χριστουγεννιάτικα δώρα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Τα παιδιά στόλισαν όμορφα το χριστουγεννιάτικο δένδρο, καθώς και όλους τους χώρους του Μητροπολιτικού Μεγάρου, και είχαν μια μακρά συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος τα κέρασε χριστουγεννιάτικα γλυκά και τους προσέφερε δώρα, ενώ στη συνέχεια τα συνόδευσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου προσκύνησαν την Ιερά Εικόνα της Κεράς του Ρεθέμνους.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου για την όμορφη αυτή παρουσία τους και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο.