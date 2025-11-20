ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
19 Νοεμβρίου 2025

Παιδικές φωνές ήχησαν, την Πέμπτη, 19η Νοεμβρίου 2025, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς μικροί μαθητές και μαθήτριες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή και Εκπαιδευτικούς του Σχολείου, ήλθαν στη Μητρόπολη, για να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δένδρο, προσφέροντας και χριστουγεννιάτικα δώρα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Τα παιδιά στόλισαν όμορφα το χριστουγεννιάτικο δένδρο, καθώς και όλους τους χώρους του Μητροπολιτικού Μεγάρου, και είχαν μια μακρά συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος τα κέρασε χριστουγεννιάτικα γλυκά και τους προσέφερε δώρα, ενώ στη συνέχεια τα συνόδευσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου προσκύνησαν την Ιερά Εικόνα της Κεράς του Ρεθέμνους.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου για την όμορφη αυτή παρουσία τους και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων – Δέχτηκε...

0
Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ένας...

«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να αφήσετε...

0
Για εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να...

16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων – Δέχτηκε...

0
Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ένας...

«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να αφήσετε...

0
Για εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Επανένταξη της χελώνας Caretta caretta,στο φυσικό της περιβάλλον
Επόμενο άρθρο
«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου, δεν αντέχω να βλέπω άλλο την αδικία»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βουλή: Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026,...

Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι καταβολές

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς θα λειτουργήσει φέτος το υβριδικό σχήμα ελέγχων –...

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Έλληνα τενίστα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο δικηγόρος του Έλληνα πρωταθλητή υποστήριξε ότι το ζήτημα...

16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων – Δέχτηκε γροθιές στο πρόσωπο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ένας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST