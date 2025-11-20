Ηράκλειο:Επανένταξη της χελώνας Caretta caretta,στο φυσικό της περιβάλλον

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΧΕΛΩΝΑΣ CARETTA CARETTA

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε άλλη μια επανένταξη θαλάσσιας χελώνας στο φυσικό της περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Ενυδρείου Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ (καιρού επιτρέποντος). Η επανένταξη της χελώνας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων μας και ειδικότερα στην ενότητα «Θαλάσσια είδη σε κίνδυνο», που υλοποιούνται με τη συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η επανένταξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 μ.μ., με την απελευθέρωση μιας χελώνας Caretta caretta, η οποία θα επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα, στην παραλία μπροστά από το Ενυδρείο Κρήτης.

Ακολουθεί το ιστορικό της χελώνας από την Δρ Στεριώτη Ασπασία.

Ιστορικό χελώνας Caretta caretta (Σταυρός Ακρωτηρίου Χανίων, 5/3/2021)

Μια μικρή χελώνα Caretta caretta βρέθηκε στις 4/3/2021 εκβρασμένη στην παραλία Παχιά Άμμος, Σταυρός Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, Βόρεια ακτή του Ν. Χανίων από τον κ. Ιούλιο Γκλαμπεδάκη, παγιδευμένη σε πετονιά παραγαδιού με πλωτήρα και φωτοσημαντήρα, γεγονός που δεν της επέτρεπε να κολυμπήσει. Ήταν αφυδατωμένη, αδύναμη και είχε καταπιεί αγκίστρι.

Μετά την ελευθέρωσή της από τα υλικά που την παγίδευαν και κατόπιν συνεννοήσεως με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, μεταφέρθηκε στο Ενυδρείο Κρήτης για περίθαλψη, όπου και επιβεβαιώθηκε από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο (Δρ Π. Νικηφοράκη) η ύπαρξη του αγκιστριού.

Ύστερα από 56,5 μήνες (1.725 μέρες) φροντίδας από το προσωπικό του Ενυδρείου, η χελώνα ανάρρωσε πλήρως. Μαρκαρισμένη πλέον, με δύο εξωτερικές και μία εσωτερική μάρκα, είναι έτοιμη να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον. Κατά την επανένταξή της, όπως συνηθίζεται για κάθε ζώο που επιστρέφει στο φυσικό περιβάλλον, η χελώνα θα ονοματιστεί με νονό τον κύριο που την εντόπισε, ως φόρος τιμής στη διάσωση αυτού του προστατευόμενου ζώου.

Η επανένταξη ενός προστατευόμενου είδους όπως η Caretta caretta υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας της θαλάσσιας ζωής. Το Ενυδρείο Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση και εύχεται στη χελώνα να είναι «καλοτάξιδη».