Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου : «Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

«Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διοργανώνει επιχειρηματική εσπερίδα με τίτλο: «Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 16:00, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9).

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕL για την ενίσχυση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική περιφέρεια, με στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών της Κρήτης — ενός νησιού με κομβικό ρόλο στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην αγροδιατροφή και στον τουρισμό.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες – Υποδομές, Agrologistics, Τεχνολογία και Τουρισμός – με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην διοργάνωσή θα συμμετέχουν επιλεγμένοι ομιλητές, τόσο μέλη του οργανισμού μας, όσο και εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

• Ενότητα 1: «Υποδομές & Διασυνδεσιμότητα: Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο της Κρήτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»

• Ενότητα 2: «Αγροδιατροφική Αλυσίδα & Agrologistics: Προκλήσεις, Καινοτομία & Βιωσιμότητα»

• Ενότητα 3: «Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

• Ενότητα 4: «Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρητική Τουριστική Οικονομία»

Συμμετοχή – Εγγραφή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω της φόρμας εγγραφής: https://forms.gle/bKxuzwHWtJkDFK1G7

Η εσπερίδα αποτελεί μια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κρήτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15.30 – 16.00 Υποδοχή – Εγγραφές

16.00 – 16.15 Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

• Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος EEL

• Καρκανάκης Βαγγέλης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

• Βάμβουκας Μιχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης

• Σισαμάκης Γιώργος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας

16:15 – 17:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Υποδομές & Διασυνδεσιμότητα: Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο της Κρήτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

• Αναστασίου Νίκος, CΕΟ, Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.

• Βάμβουκας Μιχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης

• Δρ. Ιωαννίδου Περσεφόνη, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού

• Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

• Σειμένης Μηνάς, Senior Consultant tο the CEO, Ο.Λ.Η.

• Στάμνος Γιώργος, Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, Gold air Cargo SΑ

• Χρηστάκoς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΣΕΒΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μάνος Δασκαλάκης, Αρχισυντάκτης Δελτίου Ειδήσεων, ΚΡΗΤΗ TV

17:15 – 18:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Αγροδιατροφική Αλυσίδα & Agrologistics: Προκλήσεις, Καινοτομία & Βιωσιμότητα

• Ζαχαριουδάκης Στέλιος, Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης

• Καλαμπόκης Αλκιβιάδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγών Κρήτης (Σ.Ε.Κ.),

• Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

• Μαλεφιτσάκης Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Μαλεφιτσάκης Group

• Μπερκάκης Μανώλης, Πρόεδρος Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις

18:00 – 18:30 Διάλειμμα

18:30 – 19:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Μηλιαράκης Μιχάλης, Chief Technology & Innovation Officer, Cosmos Sport

• Τσαγκατάκης Γρηγόρης, Επ. Καθ. Παν. Κρήτης, Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών

• Στούμπου Βασιλική, Γ ενική Διευθύντρια Digital & e-Invoicing, EpsilonNet

• Χατζημανωλάκης Μιλτιάδης, Head of Supply Chain Transformation Services, GRANTTHORNTON

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μουδάτσος Μάνος, Director of Business Operations,

Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

19:30 – 20:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρητική Τουριστική Οικονομία

• Βλατάκης Μιχάλης, Πρόεδρος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης

• Σφακιανάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

• Τζόρβας Πάρις, Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Αν. Κρήτης

• Χριστοδουλάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών καταλυμάτων Νομού

• Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κουρκουνάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τουριστικού

Τμήματος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

20: 15 – 20:30 Συμπεράσματα – Ερωτήσεις – Λήξη Forum