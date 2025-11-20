Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου : «Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

«Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διοργανώνει επιχειρηματική εσπερίδα με τίτλο: «Η Κρήτη στο Επίκεντρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 16:00, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9).
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕL για την ενίσχυση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική περιφέρεια, με στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών της Κρήτης — ενός νησιού με κομβικό ρόλο στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην αγροδιατροφή και στον τουρισμό.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες – Υποδομές, Agrologistics, Τεχνολογία και Τουρισμός – με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην διοργάνωσή θα συμμετέχουν επιλεγμένοι ομιλητές, τόσο μέλη του οργανισμού μας, όσο και εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.
• Ενότητα 1: «Υποδομές & Διασυνδεσιμότητα: Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο της Κρήτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»
• Ενότητα 2: «Αγροδιατροφική Αλυσίδα & Agrologistics: Προκλήσεις, Καινοτομία & Βιωσιμότητα»
• Ενότητα 3: «Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
• Ενότητα 4: «Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρητική Τουριστική Οικονομία»
Συμμετοχή – Εγγραφή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω της φόρμας εγγραφής: https://forms.gle/bKxuzwHWtJkDFK1G7
Η εσπερίδα αποτελεί μια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κρήτης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15.30 – 16.00 Υποδοχή – Εγγραφές
16.00 – 16.15 Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί
• Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος EEL
• Καρκανάκης Βαγγέλης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• Βάμβουκας Μιχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης
• Σισαμάκης Γιώργος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας
16:15 – 17:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
Υποδομές & Διασυνδεσιμότητα: Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο της Κρήτης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
• Αναστασίου Νίκος, CΕΟ, Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.
• Βάμβουκας Μιχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης
• Δρ. Ιωαννίδου Περσεφόνη, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού
• Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Σειμένης Μηνάς, Senior Consultant tο the CEO, Ο.Λ.Η.
• Στάμνος Γιώργος, Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, Gold air Cargo SΑ
• Χρηστάκoς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΣΕΒΠΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μάνος Δασκαλάκης, Αρχισυντάκτης Δελτίου Ειδήσεων, ΚΡΗΤΗ TV
17:15 – 18:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
Αγροδιατροφική Αλυσίδα & Agrologistics: Προκλήσεις, Καινοτομία & Βιωσιμότητα
• Ζαχαριουδάκης Στέλιος, Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης
• Καλαμπόκης Αλκιβιάδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγών Κρήτης (Σ.Ε.Κ.),
• Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
• Μαλεφιτσάκης Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Μαλεφιτσάκης Group
• Μπερκάκης Μανώλης, Πρόεδρος Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις
18:00 – 18:30 Διάλειμμα
18:30 – 19:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
Τεχνολογία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Μηλιαράκης Μιχάλης, Chief Technology & Innovation Officer, Cosmos Sport
• Τσαγκατάκης Γρηγόρης, Επ. Καθ. Παν. Κρήτης, Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών
• Στούμπου Βασιλική, Γ ενική Διευθύντρια Digital & e-Invoicing, EpsilonNet
• Χατζημανωλάκης Μιλτιάδης, Head of Supply Chain Transformation Services, GRANTTHORNTON
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μουδάτσος Μάνος, Director of Business Operations,
Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.
19:30 – 20:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
Ο ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρητική Τουριστική Οικονομία
• Βλατάκης Μιχάλης, Πρόεδρος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης
• Σφακιανάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων
• Τζόρβας Πάρις, Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Αν. Κρήτης
• Χριστοδουλάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών καταλυμάτων Νομού
• Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κουρκουνάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τουριστικού
Τμήματος Επιμελητηρίου Ηρακλείου
20: 15 – 20:30 Συμπεράσματα – Ερωτήσεις – Λήξη Forum