ΜΟΤΟ-Πορεία κατά της Βίας : Από τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Με την παραίνεση ότι η βία δεν έχει θέση ούτε στις ανθρώπινες σχέσεις, ούτε στον δρόμο, ούτε συνολικά στην κοινωνία μας, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του για την 25η Νοεμβρίου – Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,

διοργανώνει τη συμβολική δράση «ΜΟΤΟ-Πορεία κατά της Βίας», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. Ο «Σύνδεσμος» ενώνει τις δυνάμεις του και υψώνει συλλογικά τη φωνή του με τη συμμετοχή Συλλόγων Μοτοσυκλετών, Φορέων και πολιτών, για μία καθημερινότητα ελεύθερη από κάθε μορφή βίας.

Η εκκίνηση της «ΜΟΤΟ-Πορείας», στην οποία θα συμμετάσχουν μέλη της Ομάδας Mοτοσυκλετιστών «Καλά Κοπέλια», του Συλλόγου Φίλων Μοτοσυκλέτας Κρήτης «Riders of Crete» και του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Σκαλανίου, θα δοθεί στις 12:30 το μεσημέρι, μπροστά από τα Γραφεία του «Συνδέσμου» (Μεραμβέλλου 56, έναντι ξενοδοχείου «Ατλαντίς»).

Θα είναι διάρκειας περίπου μισής ώρας, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεραμβέλλου, Δουκός Μποφώρ, Λ. Νεάρχου (παραλιακή), Σεφέρη, Ηροδότου (Ν. Αλικαρνασσός), Λ. Ικάρου, Λ. Εθν. Αντιστάσεως, Γερωνυμάκη, Χαρ. Τρικούπη, Έβανς, Πλ. Κορνάρου, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, Λ. Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), Μητσοτάκη, Χρονάκη Γιάννη, Ανδρεαδάκη, Μινωταύρου, Κορωναίου, Παπαγιάμαλη, Αγίου Τίτου, 25ης Αυγούστου, Λότζια.

Έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση με πολυδιάστατο μήνυμα, καθώς θα περιλαμβάνει ομιλίες για τη σημασία της Διεθνούς Ημέρας και τις σύγχρονες μορφές βίας που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια, αλλά και παρεμβάσεις για την οδηγική βία και τον τρόπο με τον οποίο οι συμπεριφορές στον δρόμο πρέπει να διαμορφώσουν μία συνολική κουλτούρα μη βίας.

Ειδικότερα θα μιλήσουν οι: Πρόεδρος του «Συνδέσμου» κα. Μαίρη Παχιαδάκη, ο Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου κ. Στέλιος Καρακούδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ., κ. Γιάννης Λιονάκης, το Στέλεχος Υποστήριξης Επιζωσών-Κοινωνική Επιστήμονας- Ειδικός Ψυχικής Υγείας κα. Ελένη Γερακάκη καθώς και εκπρόσωποι των Συλλόγων Μοτοσικλετών οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά.

Θα ακολουθήσει κέρασμα (ΙΕΚ ΑΚΜΗ, 2η ΣΑΕΚ) με μουσικό πρόγραμμα όπου θα συμμετάσχουν η Σχολή Κρητικών Χορών «Αροδαμός», το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Ηρακλείου και οι D.Js. Μάνος Φουρναράκης και Hiona.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» ευχαριστεί θερμά για άμεση και θετική ανταπόκριση στην πραγματοποίηση της δυναμικής δράσης τους: Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, Ομάδα

Mοτοσυκλετιστών «Καλά Κοπέλια», Σύλλογο Φίλων Μοτοσυκλέτας Κρήτης «Riders of Crete», Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Σκαλανίου, κ. Γιάννη Καραταράκη, Σύλλογο Εθελοντών για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ., Σ.Μ. «Χαλκιαδάκης», ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, 2η ΣΑΕΚ Ηρακλείου, Διαγνωστικό Κέντρο «Ηρόδοτος»,

τις Εταιρείες: «Γραφικές Τέχνες Τυποκρέτα», Gresko, M.K.S.-Διαφημιστική Μεταξαράκη, Βεκράκης Εισαγωγική Α.Ε., All Day Café-Restaurant & Live Stage Kooba, Butterfly Stories Strategy and Marketing Company, WEZART, «Stamposeto», «Galaxy-Πυροτεχνήματα, Μπαλόνια», GeoSupplies Καλουδάκη-Πετράκη, Σχολή Κρητικών Χορών «Αροδαμός»,

Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Ηρακλείου, τους D.Js. Μάνο Φουρναράκη και Hiona, Love Radio Κρήτης 102.8 και Έντεχνος 92.5, Music Club 105.8, Kiss 9.61, 106.2 Alpha News, καθώς και το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφεία «Συνδέσμου»: Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00