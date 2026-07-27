Κορινθία: Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης η φονική έκρηξη – «Εκρηκτικό μείγμα» κατέστρεψε το εργοστάσιο

Ένας νεκρός – Πέντε εργαζόμενοι ήταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης.

Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης φέρεται ότι πραγματοποιούνταν στο εργοστάσιο παρασκευής ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη αφήνοντας πίσω έναν 25χρονο νεκρό. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, δημιουργήθηκε «εκρηκτικό μείγμα», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν «μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης που συνέβη στο χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου, από την οποία λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον εργοστασιακό χώρο, δημιουργήθηκε έκρηξη και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε ότι λόγω του ωστικού κύματος και της έκρηξης έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής».

Παράλληλα ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι επίσης τραυματίστηκε μια γυναίκα στα χέρια η οποία έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

«Ήταν τόσο ισχυρή που νομίζαμε ότι έγινε σεισμός»

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κορινθίων, Νίκο Σταυρέλη, έχει σβήσει, ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

«Δυστυχώς έχουμε έναν νεαρό άνθρωπο νεκρό, 25 ετών, ενώ σώθηκαν άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την στιγμή μέσα στην επιχείρηση» αναφέρει στο tanea.gr, ο κ. Σταυρέλης, προσθέτοντας πως πρόκειται για μικρομεσαία μονάδα.

«Υπάρχει περίπου 15-20 χρόνια στην περιοχή, χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλογο περιστατικό. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αντιληπτή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10-15 χιλιομέτρων, όλοι νόμιζαν πως έγινε σεισμός».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κορινθίων, πριν από περίπου έναν χρόνο είχε καταγραφεί άλλη έκρηξη, σε διαφορετικό εργοστάσιο κεριών, που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από το εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.