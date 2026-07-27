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Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση και συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, που πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, καθώς και σε οικονομικές απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω παράνομων πρακτικών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της οργάνωσης ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν έρευνες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση και τα ευρήματα της επιχείρησης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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