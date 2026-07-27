ΚΡΗΤΗ

Συγχαρητήρια Περιφερειάρχη Κρήτης στον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου και τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων για τις διακρίσεις τους

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες, τις προπονήτριες και τις διοικήσεις των ναυταθλητικών σωματείων της Κρήτης για τη σπουδαία παρουσία και τις εντυπωσιακές διακρίσεις τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο ΟΑΚΑ.

Η σπουδαία συγκομιδή μεταλλίων και διακρίσεων από τον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου, με την κατάκτηση των τίτλων του Πρωταθλητή Ελλάδας στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων Β’ και Κ8-Κ9, καθώς και τη 2η θέση στη γενική βαθμολογία στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Α’, αλλά και οι μεγάλες επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με το χρυσό και ασημένιο μετάλλιο των κορασίδων Β’, γεμίζουν περηφάνια ολόκληρη την Κρήτη.

Το μέλλον της Ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης γράφεται με έντονα κρητικά χρώματα. Ως Περιφέρεια Κρήτης, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των σωματείων μας, στηρίζοντας τη νέα γενιά που τιμά τον τόπο μας με το ήθος, την επιμονή και τις επιδόσεις της.
Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις αθλήτριες κάθε επιτυχία στη συνέχεια της αθλητικής τους πορείας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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