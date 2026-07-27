ΚΡΗΤΗ

Υπογραφή σύμβασης για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Ο.Α.Κ. Α.Ε.», ένα έργο που ενισχύει την αξιοπιστία και την εύρυθμη λειτουργία των υδραυλικών υποδομών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Τη σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ο Διευθύνων Σύμβουλος Άρης Παπαδογιάννης και, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», ο νόμιμος εκπρόσωπος Δημήτριος Ανυφαντάκης.

Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 437.836,15 ευρώ (προ Φ.Π.Α.), ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Ο.Α.Κ. για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους φορείς της Κρήτης.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια του Οργανισμού για τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων υδραυλικών εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων υποδομών του νησιού.

Σε δήλωση του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Αρης Παπαδογιάννης, ανέφερε: «Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμη σημαντικού έργου που ενισχύει τις υποδομές ύδρευσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Στόχος μας είναι να επενδύουμε διαρκώς σε έργα ουσίας, που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων, βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Κρήτης. Συνεχίζουμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μας, υλοποιώντας παρεμβάσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα και μακροχρόνιο όφελος για τους πολίτες.»

Από το Γραφείο Τύπου
Του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

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