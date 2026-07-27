ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Cocktail Party αλληλεγγύης από τον «Ορίζοντα» στις 4 Αυγούστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ένα καλοκαιρινό βράδυ αφιερωμένο στην προσφορά και την αλληλεγγύη διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», καλώντας το κοινό να στηρίξει έμπρακτα το έργο του.

Το Cocktail Party θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στις 20:30, στον πεζόδρομο Τσουδερών, στον χώρο του πρώην εργοστασίου Μαλινάκη, στα Χανιά.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν cocktails, τα οποία θα επιμεληθεί το Dash ‘N’ Drops Bar Catering, ενώ τη μουσική της βραδιάς θα αναλάβει ο DJ Χάρης Παντελάκης (Haris Pantelakis), δημιουργώντας μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με επίκεντρο την ψυχαγωγία και την κοινωνική προσφορά.

Σύμφωνα με τον «Ορίζοντα», όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη των οικογενειών που υποστηρίζει ο Σύλλογος, ενισχύοντας το έργο του προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Με μήνυμα ότι κάθε συμμετοχή αποτελεί μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να δώσει το «παρών», συμβάλλοντας στην προσπάθεια να προσφερθούν ελπίδα, δύναμη και στήριξη στις οικογένειες που βρίσκονται δίπλα στον «Ορίζοντα».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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