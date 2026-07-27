ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο : Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου Mitsis Bali Paradise

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε κλίμα γιορτής και χαράς πραγματοποιήθηκε για 23η συνεχόμενη χρονιά η τελετή έπαρσης της Γαλάζιας Σημαίας στην παραλία του Mitsis Bali Paradise Hotel, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή των ξένων επισκεπτών του ξενοδοχείουκαι μελών της διοίκησης και των εργαζομένων.

Μία αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης του Mitsis Bali Paradise Hotel στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την υψηλή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, την ασφάλεια των επισκεπτών και την παροχή υπηρεσιών που πληρούν τα αυστηρά διεθνή κριτήρια του θεσμού.

«Η συνεχής παρουσία της Γαλάζιας Σημαίας στην παραλία του Bali Paradise Hotel επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας», σημειώνει σε σημερινή του ανακοίνωση το ξενοδοχείο.

Και προσθέτει: «Με σεβασμό στη μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής μας και γνώμονα την παροχή μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής εμπειρίας φιλοξενίας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος και την ανάδειξη της Κρήτης ως κορυφαίου προορισμού αειφόρου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και τις επόμενες γενιές» επεσήμαναν στελέχη του Bali Paradise Hotel».

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Team Πολ. Κρήτης
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