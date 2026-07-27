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Αυτοψία Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας : Σε λειτουργία η νέα ράμπα διευκόλυνσης πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία του Τσούτσουρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Τον Τσούτσουρα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Μανώλη Ζαμπουλάκη και Γιάννη Συμιανάκη καθώς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να δουν από κοντά, τη λειτουργία της ράμπας διευκόλυνσης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, η οποία εγκαταστάθηκε στην παραλία του Τσούτσουρα.

Η νέα αυτή υποδομή στο μοναδικό επίνειο του Δήμου, στην ανατολική πλευρά της παραλίας (περιοχή Πουργόνερο), εξασφαλίζει σε άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα ασφαλούς, αξιοπρεπους και αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα τους.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει ξύλινους διαδρόμους πρόσβασης, ειδικά διαμορφωμένο αποδυτήριο ΑμεΑ με ντουζιέρα και αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, κινητό διάδρομο για τη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου, χώρους σκίασης, πληροφοριακές πινακίδες και ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, δημιουργώντας ένα καθ’ όλα προσβάσιμο και λειτουργικό περιβάλλον για τα άτομα με αναπηρίες.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU, ενισχύοντας την προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υποδομές και την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού.

«Η πρόσβαση στη θάλασσα είναι δικαίωμα όλων. Με τη νέα ράμπα διευκόλυνσης πρόσβασης ΑμεΑ στον Τσούτσουρα κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για ένα Δήμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι πολίτες και οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια και αυτονομία τις ομορφιές του τόπου μας.

Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ εκτός από υποχρέωση της Πολιτείας αποτελεί και δείκτη πολιτισμού, ανθρωπιάς και συμπερίληψης. Ως Δημοτική Αρχή ενστερνιζόμαστε και εφαρμόζουμε πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Για πληροφορίες σε σχέση με την χρήση του ειδικού οχήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα εξής τηλέφωνα: Μυρτώ Χριστοδούλου 6977933607 και Νίκη Παπαδάκη- Σωμαράκη (ΣΑΡΑΚΙΝΑ) 6945777123.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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