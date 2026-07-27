Δυναμική καμπάνια υπαίθριας προβολής στις πύλες εισόδου της Ανατολικής Κρήτης για την «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2026 και της υποστήριξης της τιμητικής διάκρισης «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά στην υλοποίηση στοχευμένης καμπάνιας υπαίθριας διαφήμισης σε κομβικά σημεία της Ανατολικής Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάδειξη της κρητικής γαστρονομικής κληρονομιάς και τη συνολική προώθηση της αυθεντικής ταυτότητας του νησιού. Η καμπάνια αναπτύσσεται στις πύλες εισόδου των πόλεων του Αγίου Νικολάου, της Σητείας και της Ιεράπετρας, καλύπτοντας κεντρικούς σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμένες και το αεροδρόμιο Σητείας.

Για την οπτική πλαισίωση της δράσης τοποθετείται εξειδικευμένο υλικό προβολής με κεντρικό μήνυμα «Γεύσου την αυθεντική Κρήτη», το οποίο περιλαμβάνει δέκα συνολικά διαφημιστικές κατασκευές (rollup banners στις χερσαίες πύλες και αεροσταθμούς, καθώς και ειδικές ανθεκτικές επιγραφές PVC σε μεταλλικό πλαίσιο για τους λιμενικούς χώρους).

Πρώτη τοποθέτηση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δημήτρη Αγαπητού και του στελέχους της Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Μαρίας Λαβδάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης επεσήμανε την αξία της συστηματικής προβολής του γαστρονομικού μας πλούτου στους επισκέπτες του νησιού, τονίζοντας ότι η διάκριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2026 αποτελεί εφαλτήριο συνολικής αναπτυξιακής προοπτικής για τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.