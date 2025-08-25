ΚΡΗΤΗΠΑΙΔΕΙΑ

Κρήτη: Αλλαγές στα σχολεία με συγχωνεύσεις και χωρίς κλείσιμο

ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναδιοργανώνεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με σημαντικές αλλαγές στις σχολικές μονάδες της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας.

Απόφαση που ανατρέπει τον χάρτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έλαβε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με βάση την απόφαση, προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στις σχολικές μονάδες της χώρας, καθώς θα εφαρμοστούν συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Συνολικά, 9 Δημοτικά και 9 Νηπιαγωγεία καταργούνται, ενώ 12 Δημοτικά και 51 Νηπιαγωγεία συγχωνεύονται. Παράλληλα, λόγω των συγχωνεύσεων, 5 Δημοτικά και 8 Νηπιαγωγεία αλλάζουν όνομα. Μόνο 3 νέα Δημοτικά και 1 Νηπιαγωγείο θα ιδρυθούν, ενώ 43 Δημοτικά και 28 Νηπιαγωγεία υποβιβάζονται.

Οι αλλαγές στην Κρήτη για το σχολικό έτος 2025-2026 περιλαμβάνουν αρκετές συγχωνεύσεις και αναδιοργανώσεις. Ειδικότερα, το Δημοτικό Σχολείο Καλαμαύκας στο Λασίθι και τα Νηπιαγωγεία Φέρμων και Κουτσουρά υποβιβάζονται σε μονοθέσια λόγω μείωσης της οργανικότητας τους.

Αντίθετα, κάποιες μονάδες θα ενισχυθούν. Για παράδειγμα, το 37ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου θα αυξήσουν την οργανικότητά τους από 16 σε 17, ενώ πολλά νηπιαγωγεία, όπως το νηπιαγωγείο της Ελούντας και του Πύργου, θα ενισχυθούν επίσης με επιπλέον θέσεις.

Η νέα αυτή οργάνωση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες, καθώς επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης σε πολλές περιοχές.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
