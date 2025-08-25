Αμμουδάρα: Μεταφέρεται στο Θριάσιο ο 40χρονος Νίκος – Έκκληση για αίμα για τη 36χρονη Μαρία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 40χρονος εγκαυματίας που δίνει μάχη για τη ζωή του μεταφέρεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του.
Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Αμμουδάρα, όταν φωτιά ξέσπασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα.
O 40χρονος Νίκος, ο δεύτερος σοβαρά τραυματισμένος, δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Αν και αρχικά υπήρξε καθυστέρηση στη μεταφορά του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η αεροδιακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του.
Την ίδια ώρα 36χρονη Μαρία, που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο 36% του σώματός της, μεταφέρθηκε το Σάββατο στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Για τη στήριξη της, γίνεται επείγουσα έκκληση για αίμα.
