Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και τοπικές μπόρες αύριο – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν

Την Τρίτη 26 Αυγούστου αναμένονται αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικά επίπεδα, με μέγιστες τιμές έως 35°C – Πότε αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο προβλέπεται εναλλαγή ηλιοφάνειας και αραιών νεφώσεων, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσουν. Στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με καλοκαιρινό χαρακτήρα.
Άνεμοι και θερμοκρασία
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας 4 με 6 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή και θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στα ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν 32 με 34°C, τοπικά 35°C, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσουν τους 30 με 31°C.
Καιρός στην Κρήτη
Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Καιρός στην Αττική
Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33°C. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, φτάνοντας έως 5 μποφόρ.
Καιρός στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.
Η προοπτική του καιρού
Το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή, προσφέροντας δροσιά στις παράκτιες περιοχές. Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 37°C στις περισσότερες περιοχές.
