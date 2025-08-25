Ηράκλειο:Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το δωρεάν εργαστήριο κρουστών για εφήβους και νέους από τον Νίκο Τουλιάτο στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών

Από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου ως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ», θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον διεθνούς φήμης μουσικό και ντράμερ Νίκο Τουλιάτο στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου. Μια εκπαιδευτική δράση η οποία προσφέρεται δωρεάν στους εφήβους και νέους του Δήμου Ηρακλείου, και θα υλοποιηθεί από τον Νίκο Τουλιάτο με συνεργάτες του επαγγελματίες μουσικούς της ομάδας Ηχόδραση.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα κρουστά μέσα από τον ρυθμό, το σώμα, τη φαντασία και τον αυτοσχεδιασμό. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με συμμετοχή των μαθητών στο μουσικό δρώμενο που θα γίνει με τον Νίκο Τουλιάτο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, προσφέροντάς τους τη μοναδική εμπειρία της σκηνικής παρουσίας δίπλα σε επαγγελματίες μουσικούς. Στα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν και καθημερινά αντικείμενα ως κρουστά όργανα, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη μουσική εμπειρία. Αριθμός συμμετεχόντων: έως 25 άτομα. Το εργαστήριο μπορούν να παρακολουθούν ως θεατές όσοι επιθυμούν.

Απευθύνεται σε εφήβους από Α’ Γυμνασίου με δήλωση συμμετοχής μέχρι 2/9 καθημερινά 11.00- 14.00 στο τηλ. 2813409258. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες /-ουσες να έχουν μαζί τους ένα πλαστικό ή μεταλλικό βαρέλι κι ένα ζευγάρι ξύλινες μπαγκέτες (αυτοσχέδιες ή εμπορίου).

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Τρίτη 2/9 – Παρασκευή 5/9: Ώρες 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00

Σάββατο 6/9: Τελικό εργαστήριο 12:00 – 14:00, στήσιμο συναυλίας 17:00, πρόβα συναυλίας 18:00

Υπενθυμίζεται ότι το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, φωτογραφικών εκθέσεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών performance, εργαστηρίου, κ.α. σε ακόμα περισσότερα σημεία των Τειχών που μας καλούν να τα γνωρίσουμε. Η διάρκεια του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival του Δήμου Ηρακλείου είναι από το Σάββατο 30 Αυγούστου ως την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Η έναρξη του Φεστιβάλ

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 21:00 στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» με το μεγαλειώδες έργο Άξιον Εστί, την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Πάνω από έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του ζωντανή παρουσίαση (19 Οκτωβρίου 1964, Θέατρο Rex- Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»), η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Ένα λαϊκό ορατόριο για λαϊκό τραγουδιστή, ψάλτη, αναγνώστη, μεικτή χορωδία, λαϊκά όργανα και συμφωνική ορχήστρα.

Συντελεστές

Γιώργος Αραβίδης | μουσική διεύθυνση/διεύθυνση Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ

Κώστας Μακεδόνας | τραγούδι

Διονύσης Σούρμπης | ψάλτης

Λεωνίδας Κακούρης | αφηγητής

Συμμετέχουν: Η Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Περιφέρεια Κρήτης

Διάρκεια: 75’

Είσοδος με δελτία δωρεάν εισόδου από την ticketservices.gr, ενώ περιορισμένος αριθμός δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης. Η διάθεση τους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 12:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε εδώ.

Χρήσιμες πληροφορίες για 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival

Είσοδος – Εισιτήρια:

• Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Τιμές εισιτηρίων: 5€ (κανονικό), 2,5€ (μειωμένο: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών).

• Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» 4€.

• Στις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

• Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

• Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη τυπωμένου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αποδεικτικού δικαιώματος της έκπτωσης.

• Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο των Κηποθεάτρων, καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

• Το προσωπικό των Κηποθεάτρων είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

• Στο γραφείο υποδοχής Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης» ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-22:00).

• Στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Μακέτα αφίσας: “Ο Χάνδακας”, Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ψηφιδωτό, 100 X 70 εκ (2014)

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., CRETAONE, ΣΥΦΑΚ -Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Φυτώριο Καρτερού “ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΤΕΛΛΑ”, Σκυβαλάκης συστήματα σκίασης, Asmanis Art Center.

Χορηγοί Φιλοξενίας: Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Hotel Olympic, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Ψησταριά “Η Καινούργια Πόρτα” – Αντώνης Αραβιάκης, Pizza Fan, Alexakis Wines

Χορηγοί μεταφορών: Creta Plan Travel, ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: SKY express

Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

Συνεργάτες: Περιφέρεια Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ινστιτούτο Α-στροφυσικής Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Μεικτή Χορωδία Π.Ε. Ηρακλείου, Μεικτή Χορωδία Δ. Ηρακλείου, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δ. Ηρακλείου, Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Tangoneon, Θέατρο των Φωνών

Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Οργάνωση Παραγωγής: Μαριάννα Γιαλύτη

Οργανωτική Υποστήριξη: Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Διαχείριση

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: Μαρία Ν. Φουντουλάκη,

Τμήμα Πολιτισμού: Eύη Μαρτιμιανάκη

Επικοινωνία και Προβολή: Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη

Σχεδιασμός Προγράμματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Εκτύπωση Εφαρμογών Επικοινωνιακής Προβολής: Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Επιμέλεια Κειμένων και Μετάφραση στα Αγγλικά: Δημήτρης Βυτινιώτης