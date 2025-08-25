ΟΑΚ: Βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στο Μάλεμε Χανίων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2025 παρουσιάστηκε βλάβη στον κεντρικό χαλύβδινο αγωγό του Ο.Α.Κ. στην περιοχή του Μάλεμε Χανίων.

Λόγω της ζημιάς, φερτά υλικά μετακινήθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία για την απομάκρυνσή τους και τον καθαρισμό του δρόμου. Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της παροχής νερού από τον αγωγό.

Η αποκατάσταση της βλάβης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου 2025.

Ο Ο.Α.Κ. απευθύνει έκκληση στους κατοίκους – παραγωγούς για κατανόηση και υπομονή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς.