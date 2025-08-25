ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

ΟΑΚ: Βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στο Μάλεμε Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2025 παρουσιάστηκε βλάβη στον κεντρικό χαλύβδινο αγωγό του Ο.Α.Κ. στην περιοχή του Μάλεμε Χανίων.
Λόγω της ζημιάς, φερτά υλικά μετακινήθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία για την απομάκρυνσή τους και τον καθαρισμό του δρόμου. Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της παροχής νερού από τον αγωγό.
Η αποκατάσταση της βλάβης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου 2025.
Ο Ο.Α.Κ. απευθύνει έκκληση στους κατοίκους – παραγωγούς για κατανόηση και υπομονή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση Πρόσληψης παιδιάτρου με Σύμβαση...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη : 1. Την παρ....

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος...

0
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση Πρόσληψης παιδιάτρου με Σύμβαση...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη : 1. Την παρ....

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος...

0
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση Πρόσληψης παιδιάτρου με Σύμβαση Μίσθωσης έργου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST