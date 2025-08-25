Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση Πρόσληψης παιδιάτρου με Σύμβαση Μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/τ.Β’/05-12-2017)

4. Την υπ’ αρ.πρωτ.:24413/30-07-2025 (ΑΔΑ:ΡΠ00465ΖΩ5-ΦΗΔ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2025 – 2026.

5. Την υπ’ αριθμ. 241/2025 (ΑΔΑ: 9ΩΚΩΩΚΨ-ΛΜ0) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2025-2026».

6. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Περιόδου 2025-2026».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:12693/06-8-2025 Βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων.

8. Την με αρ. πρωτ.: 9692/20-02-2025 (ΑΔΑ:ΨΨΚΦ46ΜΤΛ6-ΡΙ5) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία αναφέρεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων καθώς και οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτών (περ.ιζ), εξαιρούνται από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, καθότι δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός

9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.:3812/12-08-2025 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΞΠΙ7ΛΚ-Χ6Δ) με κωδικό ΟΠΣ 6038631.

Ανακοινώνουμε

Την πρόθεση του Δήμου Αγίου Νικολάου, να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2026 και η προβλεπόμενη δαπάνη που θα βαρύνει τον φορέα είναι έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000 €).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 25 έως 67 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2. Η απαιτούμενη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.

4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

5. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

4. Αντίγραφο πτυχίου.

5. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

6. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.

7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

8. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Νικολάου, Καπετάν Κοζύρη 18 κτίριο ¨Μιραμπέλλο¨ 2ος όροφος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, υπόψη Κας Μαρίας Αλεξανδράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841086100).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ