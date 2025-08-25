ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παληανής

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΗΑΝΗΣ
24 Αυγούστου 2025

Το πρωί της Κυριακής, 24ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και παρέστη συμπροσευχόμενος στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄, στο αρχαιότερο μοναστήρι της Κρήτης, την ιστορική Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παληανής.

Τον Μακαριώτατο προσφώνησε με θερμούς λόγους ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος καλωσόρισε τον Πάπα και Πατριάρχη «εις τα ίδια» και στο πολυαγαπημένο μοναστήρι του της Παναγίας της Παληανής, ευχαριστώντας τον για όλες τις εκδηλώσεις της αγάπης και της στοργής του πάντοτε προς τη γενέτειρά του Μεγαλόνησο Κρήτη.

Ο Μακαριώτατος ένδακρυς αναφέρθηκε στα μεγάλα μηνύματα της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και στα παιδιόθεν ιερά βιώματά του στις αυλές της Κυρίας Παληανής, όπως σημείωσε, και στην αναστροφή του με ηγιασμένες μορφές μοναζουσών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, προσφέρθηκε εόρτιο κέρασμα και γεύμα στο Ηγουμενείο της Ιεράς Μονής από την Καθηγουμένη Φιλοθέη και την Αδελφότητα.


Ηράκλειο:«Αντίθετοι Ανέμοι» στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» στο Πάρκο Γεωργιάδη την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση Πρόσληψης παιδιάτρου με Σύμβαση Μίσθωσης έργου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
