Kρήτη : Διεθνές Workshop για τη «Διά Βίου Μάθηση, Κατάρτιση και Απασχόληση στην Ελλάδα και Διεθνώς» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία Διεθνές Workshop, με θέμα «Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), Κατάρτιση και Απασχόληση στην Ελλάδα και Διεθνώς: Τάσεις, μετασχηματισμοί και προκλήσεις», τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Την επιστημονική- οργανωτική ευθύνη του Workshop είχαν η Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής και Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο Διεθνές Workshop, ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και ουσιαστικούς, εναρκτήριους χαιρετισμούς, απεύθυναν, η Αντιπρύτανις Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη (και εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γιώργου Κοντάκη) ο Περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης, το Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία» INGENIUM, Καθηγητής Γιώργος Κοσιώρης και η Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα.

Ακολούθησε η σύντομη παρουσίαση των βασικών λειτουργικών και οργανωτικών παραμέτρων του ΚΕΔΙΒΙΜ, όσο και των ποικίλων συνεργασιών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και των κύριων πρωτοβουλιών του από τους Καθηγητές Μαρία Βαμβακάκη και Νίκο Παπαδάκη. Αξίζει να σημειωθεί, με βάση τα δεδομένα που παρουσίασαν οι δυο ομιλητές, ότι το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ έχει επιμορφώσει (μέσω 99 υψηλής ποιότητας επιμορφωτικών προγραμμάτων, από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης) 78.868 πολίτες, τα τελευταία 5 χρόνια.

Την Κεντρική Ομιλία έδωσε η Βουλευτής Επικρατείας και Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (αρμόδια για την ΕΕΚ και τη ΔΒΜ), Δρ Ιωάννα Λυτρίβη. Η Δρ Λυτρίβη, εστίασε στα σύγχρονα διακυβεύματα για τη ΔΒΜ και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), με δεδομένους και τους μείζονες μετασχηματισμούς στην μάθηση, την αγορά εργασίας, την οικονομία και την κοινωνία, που καθιστούν την ΕΕΚ μια σημαντική αναπτυξιακή και κοινωνική πρόκληση, όσο και στις αποκρίσεις από μεριάς Πολιτείας (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και με τους Κοινωνικούς Εταίρους), σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιας πολιτικής με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της ΕΕΚ, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της ΕΕΚ (αλλά και της ΔΒΜ) ως πυλώνα κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ακολούθησε το 1ο Θεματικό Πάνελ, με τίτλο «Η στρατηγική για τη ΔΒΜ, την Κατάρτιση, την Απασχόληση και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών/τριών. Συγκεκριμένα:

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, εστίασε στην στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, στις βασικές μεταρρυθμίσεις σε αυτήν την κατεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του πρώτου -ερευνητικά θεμελιωμένου- πλαισίου για τις βασικές ικανότητες- δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και καινοτόμων εργαλείων όπως ο «σφυγμός της ομάδας»), με κύριο στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (στη βάση και της ερευνητικής διάγνωσης αναγκών), ως πυλώνα της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αύξησης της διοικητικής ικανότητας και αποδοτικότητας του Δημόσιου Τομέα, επ’ ωφελεία του πολίτη.

Ο Βουλευτής του Ν. Ηρακλείου και Γραμματέας της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, κος Φραγκίσκος Παρασύρης εστίασε στις σύγχρονες τάσεις για τη ΔΒΜ, την Κατάρτιση και την σχέση τους με την απασχόληση, δίδοντας ιδιαίτερα έμφαση στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κυριαρχίας της ψηφιακής οικονομίας και των μετασχηματισμών στον πυρήνα της εργασίας, που εγείρουν το ζήτημα για την ουσιώδη ρύθμιση και προστασία των εργασιακών σχέσεων και την παροχή μιας καινοτόμου, πολυεπίπεδης αλλά και ανθρωποκεντρικής Διά Βίου Μάθησης για όλους/ες.

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) του ΥΠΑΙΘΑ, κα Όλγα Καφετζοπούλου, παρουσίασε τα συστατικά στοιχεία, τις βασικές παραμέτρους, αλλά και το αξιακό πλαίσιο

(συμπεριλαμβανομένης της ολιστικής προσέγγισης για την συμπερίληψη) όσο και τις προκλήσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΕΚ & την ΔΒΜ, 2025-2027.

Έμφαση έδωσε τόσο στο περιεχόμενο του, όσο και στον ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων, των experts, των συναρμόδιων υπηρεσιών αλλά και το δυνητικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού, που σύντομα θα δημοσιοποιηθεί για δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, η Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), κα Γιάννα Χορμόβα εστίασε στον κομβικό ρόλο της ΔΥΠΑ τόσο για την απασχόληση, όσο και για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού (και με έμφαση στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες), παρουσιάζοντας (μεταξύ άλλων) τη στρατηγική και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ, αλλά και τις συνέργειες και συνεργασίες της με Ιδρύματα και Δομές τους (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΔΙΒΙΜ των Πανεπιστημίων), Φορείς και Εταιρείες, του Δημόσιου και του ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το 2ο Διεθνές Πάνελ, με τίτλο «LLL, Training and Labour Market: International trends and challenges», τίμησαν με τις Ομιλίες τους, διακεκριμένοι Experts και Καθηγητές- Ερευνητές, Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Πανεπιστημίων. Ο Δρ Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής του Department for VET and Qualifications του European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), προέβη σε μια πολυδιάστατη κριτική επισκόπηση της τριακονταετούς πορείας της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της πολιτικής για τη ΔΒΜ, εστιάζοντας στα κρίσιμα milestones, τους στόχους-κριτήρια αναφοράς, τις κομβικές πολιτικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές σε επίπεδο Ε.Ε., τους μετασχηματισμούς στη συγκεκριμένη πολιτική, αλλά και στη σχέση της με άλλες πολιτικές, όπως την ενεργητική πολιτική απασχόλησης, και αναδεικνύοντας τόσο καλές πρακτικές και εγχειρήματα που πέτυχαν, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, όσο και φιλόδοξα εγχειρήματα που τελικά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Ο Καθηγητής Iulian B. Ciocoiu, Καθηγητής του Faculty of Electronics, Telecommunications, and Information Technology του “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi της Ρουμανίας, εστίασε (με βάση σειρά ερευνητικών ευρημάτων) στους μετασχηματισμούς που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη σχέση διδασκαλίας-μάθησης και τελικά στον ίδιο τον ρόλο του Πανεπιστημίου, όπως και στη Διά Βίου Μάθηση, αλλά και στην αγορά εργασίας, και συγχρόνως ανέδειξε τις προκλήσεις για το μέλλον, όσο και τη σημασία για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην AI.

Τέλος, ο κος Juan Rayón González, Επιστημονικός Συνεργάτης του University of Oviedo της Ισπανίας και Strategic Manager της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας INGENIUM, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, εστίασε στη νέα διεθνή τάση για τα μικρο-διαπιστευτήρια στη ΔΒΜ και στα Πανεπιστήμια, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του INGENΙUM, στο σχεδιασμό, τη ρύθμιση, τη διασφάλιση ποιότητας και τελικά στην παροχή μικρο-διαπιστευτηρίων σε τομείς αιχμής, από τα 10 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες/οι οι ομιλητές/τριες εξήραν την ποιότητα, καινοτομία και αριστεία που διακρίνουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όσο και τον κομβικό και πολυεπίπεδο ρόλο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα του, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, ενώ αρκετές/αρκετοί εξ αυτών πρότειναν δημόσια την περαιτέρω συνεργασία του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ με τους Φορείς που εκπροσωπούν, για την ανάπτυξη και υλοποίηση φιλόδοξων δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.