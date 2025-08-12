ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Δηλώσεις από την ΕΛ.ΑΣ για θέματα Οδικής Ασφάλειας Εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου οι Διοικητές των Υπηρεσιών
Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα
παραχωρήσουν δηλώσεις στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ,αύριο Τετάρτη 13
Αυγούστου 2025 για θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης των τροχαίων
ατυχημάτων δίνοντας προτροπές –συμβουλές και ενημερωτικό υλικό στους
πολίτες για την ασφάλεια τους

Ειδικότερα :
ΧΑΝΙΑ : 11.00 θέση Καλάμι (Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
)
: 12.00 τέρμα Σελίνου (Τμήμα Τροχαίας Χανίων)
ΡΕΘΥΜΝΟ :12.00 Δημαρχείο Ρεθύμνου (Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 11.00 Πύλη Ιησού Ηράκλειο (Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου
ΛΑΣΙΘΙ : 11.00 Λίμνη στον Άγιο Νικόλαο (Τμήμα Τροχαίας Αγίου
Νικολάου)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας...

0
Εξιχνιάσθηκαν -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι Με...

Ηράκλειο:«Επιστολή Μιχάλη Καραμαλάκη προς την Διεύθυνση Δημόσιας...

0
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο η...

Κρήτη:Με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας...

0
Εξιχνιάσθηκαν -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι Με...

Ηράκλειο:«Επιστολή Μιχάλη Καραμαλάκη προς την Διεύθυνση Δημόσιας...

0
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Επιστολή Μιχάλη Καραμαλάκη προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την κατάσταση καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου απέσπασαν από δύο ηλικιωμένες συνολικά 65.000 ευρώ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη:Με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου απέσπασαν από δύο ηλικιωμένες συνολικά 65.000 ευρώ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάσθηκαν -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι Με...

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες του Καμαρακίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την μνήμη των εκτελεσθέντων κατοίκων του Καμαρακίου και περιχώρων...

Ηράκλειο:«Επιστολή Μιχάλη Καραμαλάκη προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την κατάσταση καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο η...

Ρέθυμνο:Συναυλία Αλληλεγγύης με τον Μανώλη Κονταρό στο Κτήμα Πανακρόν για την την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
19 Αυγούστου στις 21:00 10€ Μια ξεχωριστή Συναυλία Αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST