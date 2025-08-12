Κρήτη:Δηλώσεις από την ΕΛ.ΑΣ για θέματα Οδικής Ασφάλειας Εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου

Εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου οι Διοικητές των Υπηρεσιών

Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα

παραχωρήσουν δηλώσεις στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ,αύριο Τετάρτη 13

Αυγούστου 2025 για θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης των τροχαίων

ατυχημάτων δίνοντας προτροπές –συμβουλές και ενημερωτικό υλικό στους

πολίτες για την ασφάλεια τους

Ειδικότερα :

ΧΑΝΙΑ : 11.00 θέση Καλάμι (Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

)

: 12.00 τέρμα Σελίνου (Τμήμα Τροχαίας Χανίων)

ΡΕΘΥΜΝΟ :12.00 Δημαρχείο Ρεθύμνου (Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 11.00 Πύλη Ιησού Ηράκλειο (Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου

ΛΑΣΙΘΙ : 11.00 Λίμνη στον Άγιο Νικόλαο (Τμήμα Τροχαίας Αγίου

Νικολάου)