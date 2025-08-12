Ηράκλειο:«Επιστολή Μιχάλη Καραμαλάκη προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την κατάσταση καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε την με ημερ. 11-8-2025 επιστολή προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, επισημαίνοντας την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην πόλη και τα χωριά του Δήμου σε θέματα καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, με άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, τις τελευταίες εβδομάδες δημόσιες παρεμβάσεις και ρεπορτάζ έχουν αναδείξει το πρόβλημα:

Πλήθος μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχουν καλύψει εκτενώς το ζήτημα, καταγράφοντας εικόνες υπερχειλισμένων κάδων, συσσωρευμένων σκουπιδιών και ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Ενδεικτικά αποστέλλονται σχετικά δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό.

Ιατρός, σε δημόσια ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε με λεπτομέρειες την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει το Ηράκλειο, καταγγέλλοντας εστίες μόλυνσης, έντονη δυσοσμία και παρουσία τρωκτικών σε κατοικημένες περιοχές, αναφέροντας μεταξύ άλλων « ..Περιστατικά μολύνσεων μπορεί να αυξηθούν!

! Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο υγιεινής. Θα πρέπει να επέμβει ΆΜΕΣΑ η περιφέρεια η και η πολιτεία , για την γρήγορη καταπολέμηση του επικύνδυνου για την υγεία των πολιτών φαινομένου!!!. Με την συμερινή κατάσταση, επιβάλλεται εισαγγελική παρέμβαση!!!! Προσωπικά, είμαι στην διάθεση κάθε αρχής εάν και όπου μπορώ να βοηθήσω!!! Χτυπάω όχι κουδούνι, αλλά καμπάνα!!! Οι μολύνσεις που προκαλούνται μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε θάνατο!!…»

Οι καταγγελίες αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένες παρατηρήσεις, αλλά επιβεβαιώνουν την ευρέως διαπιστωμένη εικόνα υποβάθμισης της καθημερινότητας στην πόλη μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με την ελλιπή αποκομιδή και απολύμανση, αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης μικροβίων και ενδημικών ασθενειών.

Ο κ. Καραμαλάκης κατόπιν των ανωτέρω, ζητά από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να προβεί στην εκδήλωση όλων των απαραίτητων ενεργειών της, όπως:

1. Άμεση αυτοψία και επίσημη υγειονομική αξιολόγηση.

2. Σύνταξη και κοινοποίηση αναλυτικής έκθεσης με τα ευρήματα, καθώς και συστάσεις για την άμεση αποκατάσταση της υγειονομικής τάξης.

3. Ενημέρωση των Αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών ώστε να προβούν σε τυχών ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

4. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και των πολιτών για τα αποτελέσματα των ελέγχων.

5.Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο έως την πλήρη αποκατάσταση.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή του ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « Ηράλειο η Πόλη μας» τονίζει ότι η υγεία και η αξιοπρέπεια των πολιτών δεν είναι διαπραγματεύσιμες και δεν μπορεί να τίθενται σε κίνδυνο από αδράνεια ή ελλιπή σχεδιασμό.