Ρέθυμνο:Συναυλία Αλληλεγγύης με τον Μανώλη Κονταρό στο Κτήμα Πανακρόν για την την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

19 Αυγούστου στις 21:00
10€
Μια ξεχωριστή Συναυλία Αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. στο Κτήμα Πανακρόν (έναντι Ιεράς Μονής Ασωμάτων Αμαρίου), με σκοπό την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
Στη συναυλία θα συμμετέχει αφιλοκερδώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός με τους συνεργάτες του, ενώ θα εμφανιστούν και τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα του Φουρφουρά της σχολής κρητικών χορών του Γεωργιλαδάκη.
Είσοδος: 10€ (δωρεάν για μαθητές και φοιτητές).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Αμαρίου και μεγάλων χορηγών, ενώ η διοργάνωση ανήκει στο Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».
19 Αυγούστου
21:00
10€
κρητική μουσική
αλληλεγγύη, Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Κονταρός, Κτήμα Πάνακρον, Συβρίτου και Σαφακίων
Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων
Κτήμα Πάνακρον
Panakron Estate
Σχολή Ασωμάτων Αμαρίου, Ρεθύμνου Greece + Google Map
28330 61300