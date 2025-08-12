Ρέθυμνο:Συναυλία Αλληλεγγύης με τον Μανώλη Κονταρό στο Κτήμα Πανακρόν για την την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

19 Αυγούστου στις 21:00

Μια ξεχωριστή Συναυλία Αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. στο Κτήμα Πανακρόν (έναντι Ιεράς Μονής Ασωμάτων Αμαρίου), με σκοπό την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Στη συναυλία θα συμμετέχει αφιλοκερδώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός με τους συνεργάτες του, ενώ θα εμφανιστούν και τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα του Φουρφουρά της σχολής κρητικών χορών του Γεωργιλαδάκη.

Είσοδος: 10€ (δωρεάν για μαθητές και φοιτητές).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Αμαρίου και μεγάλων χορηγών, ενώ η διοργάνωση ανήκει στο Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».

19 Αυγούστου

κρητική μουσική

αλληλεγγύη, Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Κονταρός, Κτήμα Πάνακρον, Συβρίτου και Σαφακίων

Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων

Κτήμα Πάνακρον

Panakron Estate

Σχολή Ασωμάτων Αμαρίου, Ρεθύμνου Greece + Google Map

28330 61300