Ρέθυμνο:Συναυλία Αλληλεγγύης με τον Μανώλη Κονταρό στο Κτήμα Πανακρόν για την την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

19 Αυγούστου στις 21:00
10€

Μια ξεχωριστή Συναυλία Αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. στο Κτήμα Πανακρόν (έναντι Ιεράς Μονής Ασωμάτων Αμαρίου), με σκοπό την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Στη συναυλία θα συμμετέχει αφιλοκερδώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός με τους συνεργάτες του, ενώ θα εμφανιστούν και τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα του Φουρφουρά της σχολής κρητικών χορών του Γεωργιλαδάκη.

Είσοδος: 10€ (δωρεάν για μαθητές και φοιτητές).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Αμαρίου και μεγάλων χορηγών, ενώ η διοργάνωση ανήκει στο Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
