Κρήτη:Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη που λίγο έλειψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Κρήτη

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Αυγούστου 1950, ο Κώστας Κεφαλογιάννης «έκλεψε» την Τασούλα Πετρακογιώργη και οι Κρητικοί έφτασαν ένα βήμα πριν τον εμφύλιο

«Σύσσωμος ο λαός του Ηρακλείου εις πάνδημον συλλαλητήριον διετύπωσεν και εξουσιοδότησεν την Εθνικήν Αντίστασιν Κρήτης (όπως) επιληφθή δυναμικώς και αποκαταστήση τιμήν και αξιοπρέπειαν βουλευτού Πετρακογιώργη, θυγατέρα οποίου απήγαγον κοινοί εγκληματίαι Ανωγείων, θίγοντες τιμήν και αξιοπρέπειαν ολοκλήρου Νομού Ηρακλείου. Παρακαλούμεν Κράτος (όπως) ενισχύση ανθρώπινον ταύτην πράξιν».

Θα μπορούσε αυτό που διαβάσατε να είναι κάτι σαν… πολεμικό ανακοινωθέν. Και βέβαια θα μπορούσε αφού μιλάμε για την Κρήτη.

Μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικά αλλά πραγματικά η Κρήτη βρέθηκε στα πρόθυρα, όχι απλά μιας βεντέτας, αλλά ενός εμφυλίου πολέμου.

Ο Ψηλορείτης μεταβλήθηκε σε νεκρή ζώνη. Χιλιάδες ένοπλοι ήταν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Παρενέβη ο πρωθυπουργός. Ο Αρχιεπίσκοπος. Επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος. Έγινε ρεπορτάζ στο Reuters και μέσω αυτού σε όλα τα μεγάλα, διεθνή, Μέσα Ενημέρωσης.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε στο νησί είναι πως όταν ο τότε πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος είδε ότι η κατάσταση πάει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο έδωσε διαταγή να κηρυχθεί Στρατιωτικός Νόμος σε όλη τη μεγαλόνησο. Διέταξε να επιβληθεί αυστηρότατη λογοκρισία και να ανασταλούν εννέα άρθρα του συντάγματος στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο!

Και γιατί όλα αυτά; Επειδή ένας νέος «έκλεψε» μία νέα. Στην Κρήτη όταν ένας άνδρας έπαιρνε μια γυναίκα χωρίς τη συγκατάθεση του κυρού της (του πατέρα της, δηλαδή) δεν την απήγαγε. Την «έκλεβε». Στην «άγρια» Κρήτη αυτό ήταν κάτι που συνηθιζόταν.

Μέχρι που ο Κώστας Κεφαλογιάννης «έκλεψε» την Τασούλα Πετρακογιώργη…

Πετρακογιώργηδες και Κεφαλογιάννηδες

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής, οι Κρήτες δεν έκατσαν με σταυρωμένα τα χέρια. Πέρα από τα όσα ηρωικά έγιναν στην πολυθρύλητη Μάχη της Κρήτης, στη συνέχεια το λόγο είχε το αντάρτικο. Τα «αγρίμια» βγήκαν στα «σπηλιαράκια του βουνού» και από εκεί πολεμούσαν με όποιον τρόπο μπορούσαν τον εχθρό προκειμένου να μην τον αφήσουν «να καυχηθεί πως πάτησε την Κρήτη».

Σε εκείνη την περίοδο διαδραματίστηκαν πολλά επεισόδια που είναι άξια αναφοράς. Την ιστορία μας, ωστόσο, την αφορά η απαγωγή του υποστράτηγου Κράιπε. Εκεί Βρετανοί κομάντος συνεργάστηκαν άψογα με Κρήτες αντάρτες για να απαγάγουν τον στρατιωτικό διοικητή του νησιού.

Ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην όλη υπόθεση ήταν και ο Κώστας Kεφαλογιάννης ή Kουντόκωστας, αδερφός του Μανόλη Κεφαλογιάννη βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος, και ο Γιώργος Πετρακογιώργης. Αμφότεροι υπήρξαν σπουδαία και ξεχωριστά στελέχη της αντίστασης στα αδούλωτα Ανώγεια.

Πετρακογιώργηδες και Κεφαλογιάννηδες αποτελούσαν δυο από τις πιο σεβάσμιες και ισχυρές οικογένειες στα ορεινά του νησιού. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα τα βάλει μαζί τους. Ειδικά ο Πετρακογιώργης, θεωρούταν (και ήταν) ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της κρητικής αντίστασης. Μεταπολεμικά, μάλιστα, διατέλεσε και βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου.

Η μοίρα, ωστόσο, το έφερε έτσι ώστε να τα… βάλουν μεταξύ τους. Και αφορμή ήταν ένας έρωτας. Ένας «πρωτοσέλιδος» έρωτας που έγινε αφορμή να βρεθούν απέναντι για λόγους τιμής δυο από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Κρήτης.

Όλα ξεκίνησαν, μια ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Αυγούστου του 1950. Η όμορφη Τασούλα Πετρακογιώργη, κόρη του ηγέτη της αντίστασης, έχει πάει στον κινηματογράφο «Όασις» στο Ηράκλειο. Βγαίνοντας από εκεί με την παρέα της, την περιμένει ένα αυτοκίνητο (νοικιασμένο όπως αποδείχθηκε αργότερα) μέσα στο οποίο υπάρχουν πέντε οπλισμένοι άνδρες.

Μπροστά τους στέκεται ο Κώστας Κεφαλογιάννης ο οποίος βάζει την κοπέλα στο αυτοκίνητο και φεύγουν για τον Ψηλορείτη.

Μετά από λίγες ώρες η είδηση της απαγωγής γίνεται γνωστή και η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Περίπου 1000 ένοπλοι συγγενείς, φίλοι και οπαδοί του Πετρακογιώργη είναι έτοιμοι να φύγουν από το «Μεγάλο Κάστρο» και να πάνε στα Ανώγεια προκειμένου να υπερασπιστούν την τιμή τους.

Την ίδια ώρα, στον Ψηλορείτη επικρατεί αναβρασμός. Πάνω από 1000 συγγενείς, φίλοι και οπαδοί του Κεφαλογιάννη, αρματώθηκαν και με το δάχτυλο στη σκανδάλη περιμένουν τους εχθρούς.

Όταν η Κρήτη έφτασε μία ανάσα από τον εμφύλιο

Όλοι γνώριζαν τι σήμαιναν όλα αυτά και κυρίως όλοι γνώριζαν τι θα ακολουθούσε. Ο τότε πρωθυπουργός, Σοφοκλής Βενιζέλος, ήταν ένας από αυτούς και προσπάθησε να κάνει ότι μπορούσε προκειμένου να μη ζήσει ο τόπος μια ακόμα τραγωδία.

Έστειλε πάνω από 2000 στρατιώτες και χωροφύλακες προκειμένου να «χτενίσουν» τον Ψηλορείτη και να βρουν το μέρος που είχεν βρει καταφύγιο ο Κεφαλογιάννης και η Τασούλα. Όσοι μπορούσαν να παρέμβουν προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία το έκαναν. Ακόμα και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Σπυρίδωνας, έστειλε επιστολή σε όλες τις «εμπόλεμες» πλευρές και ζητούσε να επικρατήσει ψυχραιμία.

Μέσα σε αυτόν τον κακό χαμό το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μονή του Δισκουρίου στις πλαγιές του Ψηλορείτη κοντά στα Ανώγεια και στην Αξό. Κουμπάρος ο Μιχάλης Χνάρης που έφερε τις βέρες, δανεικές από ότι λένε, και τα στέφανα. Τόσο καιρό κρυβόντουσαν ίσως στο πιο προφανές σημείο. Εκεί που οι αντάρτες κρατούσαν τον υποστράτηγο Κράιπε!

Οι Αρχές κήρυξαν την ευρύτερη περιοχή «νεκρή ζώνη». Λίγο αργότερα, επειδή υπήρχε ο φόβος πως ήταν ζήτημα ωρών να ξεκινήσει η αιματοχυσία, και μετά από την καταλυτική παρέμβαση του βουλευτή Μανόλη Κεφαλογιάννη, οι νεόνυμφοι παραδόθηκαν στον αρχηγό της χωροφυλακής. Γρήγορα – γρήγορα ο Κεφαλογιάννης, συλλαμβάνεται για… οπλοκατοχή και μεταφέρεται στην Αθήνα. Το ζήτημα είναι πως από τη στιγμή που ο γάμος θεωρήθηκε νόμιμος δεν υπήρχε και ζήτημα απαγωγής.

Η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται. Αργότερα καταδικάστηκε σε δυο χρόνια φυλάκιση και μεταφέρθηκε στις φυλακές Τύρινθας. Περίπου τρεις μήνες μετά την αποφυλάκισή του, το ζευγάρι, προς γενική έκπληξη, χώρισε. Οι δυο νέοι, ωστόσο, δε θα χρειάστηκε να πάρουν διαζύγιο και αυτό γιατί στο μεταξύ το Πρωτοδικείο Αθηνών κήρυξε τον γάμο άκυρο αφού όταν τελέστηκε η Τασούλα ήταν ανήλικη!

Στο εξωτερικό η υπόθεση προκάλεσε… φρενίτιδα. Το Reuters μετέδιδε συστηματικά τα νεότερα. Και από εκεί τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου έβαζαν το δικό τους «χρώμα» στην είδηση. Οι «New York Times» της εποχής έγραφαν για τον «Ρωμαίο» και την «Ιουλιέτα» της Κρήτης, ενώ άλλα πρωτοσέλιδα έβλεπαν έναν νέο.. Τρωικό πόλεμο. Σύμφωνα με τον Τάσο Κοντογιαννίδη, συγγραφέα ενός από τα βιβλία που έχουν γραφτεί για την απαγωγή (το άλλο είναι της Ρέας Γαλανάκη), η εξέλιξη της απαγωγής παιζόταν σε γραφείο στοιχημάτων του Λονδίνου: 2 προς 1,5 ο γάμος, 7 προς 1 ο χωρισμός και 3 προς 1 η εμφύλια σύρραξη!

Μετά το τέλος όλης αυτής της περιπέτειας, ο Κώστας και η Τασούλα, βρήκαν νέους συντρόφους, με τους οποίους απέκτησαν παιδιά. Ο θρύλος λέει πως δε συναντήθηκαν ποτέ ξανά έως το θάνατό τους. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης παντρεύτηκε τη Στέλλα Δραμουντάνη με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους ο, σημερινός ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης. Η Τασούλα παντρεύτηκε το 1954 στην Αθήνα τον γιατρό Σοφοκλή Αδαμίδη και μετά τον γάμο μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη.

Επέλεξε τον δρόμο της σιωπής την οποία «έσπασε» μόνο μια φορά, μιλώντας στον Φρέντυ Γερμανό. Σε συγγενείς και φίλους, πάντως, έλεγε πως η ιστορία της έγινε ρομάντζο ερήμην της, ενώ ήταν μια δραματική ιστορία, και η δική της αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που τα δημοσιεύματα της εποχής αποτύπωναν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η ένταση ανάμεσα στις δυο οικογένειες υπήρχε για πολλά χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως όταν η Τασούλα έφυγε και επέστρεψε στο πατρικό της, ο πατέρας της, ο Πετρακογιώργης, πριν την αφήσει να μπει στο σπίτι, την πήγε στη χωροφυλακή. Εκεί την έβαλε να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση πως επέστρεψε στο πατρικό της με τη θέλησή της, έτσι ώστε να μην προκληθούν νέες εντάσεις ανάμεσα στις δυο οικογένειες! https://www.reader.gr/authors/nikos-demisiotis