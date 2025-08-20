ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 34χρονος – Βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης – Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στο Ρέθυμνο η είδηση ότι ένας 34χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του, στο κέντρο της πόλης, το πρωί της Τετάρτης (20/8).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος από οικεία του πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου απέκλεισαν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, καθώς όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν βρέθηκε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της πράξης του.https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Αμαρίου : Διήμερες εκδηλώσεις Τιμής και...

0
Σας προσκαλούμε στις Διήμερες Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για...

Κρήτη:Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη που λίγο...

0
Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Αυγούστου 1950, ο...

Δήμος Αμαρίου : Διήμερες εκδηλώσεις Τιμής και...

0
Σας προσκαλούμε στις Διήμερες Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για...

Κρήτη:Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη που λίγο...

0
Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Αυγούστου 1950, ο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη:Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη που λίγο έλειψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αμαρίου : Διήμερες εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των χωριών του Κέντρους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Αμαρίου : Διήμερες εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των χωριών του Κέντρους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σας προσκαλούμε στις Διήμερες Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για...

Σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού και στο Ηράκλειο την τελευταία δεκαετία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, σε...

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλο ψαλίδι από τα νοικοκυριά στην κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον περιορισμό της κατανάλωσης...

Κρήτη:Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη που λίγο έλειψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Αυγούστου 1950, ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST