Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 34χρονος – Βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης – Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στο Ρέθυμνο η είδηση ότι ένας 34χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του, στο κέντρο της πόλης, το πρωί της Τετάρτης (20/8).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος από οικεία του πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου απέκλεισαν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, καθώς όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν βρέθηκε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της πράξης του.