Kρήτη:Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο Καστέλλι

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης προχώρησε ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), σε συνέχεια της σχετικής Συμφωνίας που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 2026 από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Η διαδικασία αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση του εξοπλισμού που απαιτείται για την επιχειρησιακή λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Ο διαγωνισμός αφορά τον σχεδιασμό, την προμήθεια, τη δοκιμή, την εγκατάσταση, την ολοκλήρωση και τη συντήρηση των Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου (AANE), τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα επικοινωνιών, συστήματα πλοήγησης και μέτρησης ορατότητας (RVR), συστήματα επιτήρησης και διαχείρισης εδάφους (MLAT και A-SMGCS), εφεδρικό πύργο ελέγχου, προσομοιωτή πύργου ελέγχου, μετεωρολογικά συστήματα, καθώς και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές.

Με αφορμή την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι ενεργοποιείται άμεσα η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας, η οποία αποτελεί καθοριστικό βήμα για την έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, την πιστοποίηση και τη λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ο αερολιμένας να διαθέτει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη φτάσει περίπου στο 67% της προόδου κατασκευής.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΔΑΗΚ, ώστε να καλυφθούν εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες αεροπορικές υποδομές της χώρας και βασικό έργο αναβάθμισης των μεταφορικών υποδομών της Κρήτης.