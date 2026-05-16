Κρήτη:Όταν οι μαθητές δημιουργούν «Karpa Video Call» Μαθητικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Μαθητικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Karpa Video Call», μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΖΩΗ, που ανέδειξε τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση γύρω από την αξία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Στο φεστιβάλ έλαβαν μέρος 13 Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Κρήτη, με εκατοντάδες μαθητές-μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, να εμπλέκονται ενεργά στη δημιουργία ευρηματικών και πρωτότυπων ταινιών μικρού μήκους, μεταφέροντας μέσα από τη «γλώσσα» του κινηματογράφου ισχυρά μηνύματα ζωής, πρόληψης και κοινωνικής προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν το 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων, το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας Χανίων, το Πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου Χανίων, το ΕΠΑΛ Βρυσών Χανίων, το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου, το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Οδυσσέας Ελύτης», το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 6ο ΓΕΛ Ηρακλείου «Στυλιανός Αλεξίου», το ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας και το Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ψηφοφορίας για το Βραβείο Κοινού, με εκατοντάδες συμμετοχές που ανέδειξαν νικητή το 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων, επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση της κοινωνίας στηρίζοντας το έργο των παιδιών.

Τα βραβεία

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ απονεμήθηκαν βραβεία και διακρίσεις στις μαθητικές ομάδες που ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική τους προσέγγιση και τη δύναμη των μηνυμάτων τους.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας απέσπασε το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, όπου την απονομή έκανε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης.

Το Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου απονεμήθηκε στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, από τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νίκο Κατσαράκη.

Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Βαγγέλη Ζάχαρη.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας έλαβε το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, με την απονομή να πραγματοποιείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη.

Τη Διάκριση Δημιουργικότητας στο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας απένειμε η καθηγήτρια Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλεξία Παπαϊωάννου.

Τη Διάκριση Ερμηνείας στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Οδ. Ελύτης» απένειμε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννης Σμπώκος.

Τέλος τη Διάκριση Κοινωνικού Μηνύματος στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Ακρωτηρίου απένειμε η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χανίων Αρετή Μαρμετάκη.

Ανάδειξη της αξίας της πρόληψης

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε:

«Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους “Karpa Video Call” απέδειξε πως η νέα γενιά διαθέτει ευαισθησία, δημιουργικότητα και ισχυρή κοινωνική συνείδηση. Μέσα από τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών σε μια τόσο σημαντική δράση, αναδεικνύεται η αξία της πρόληψης, της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ και η ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Οι μαθητές δεν δημιούργησαν απλώς ταινίες μικρού μήκους, αλλά μετέφεραν ουσιαστικά μηνύματα ζωής προς ολόκληρη την κοινωνία».

Ο κ. Πιτσούλης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, για τη διαρκή στήριξή του σε δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, την πρόληψη και την ενεργό συμμετοχή των νέων.

Επίσης τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ Νίκο Κατσαράκη για τη φιλοξενία της εκδήλωσης στο χώρο του Πανεπιστημίου.

«Ευχαριστούμε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για την πολύτιμη συμβολή τους, όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με αφοσίωση και δημιουργικότητα, τους πολίτες που συμμετείχαν στην ψηφοφορία και αγκάλιασαν με θέρμη αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, τη σχολή χορού Nena’s Academy για τη συμβολή και τη στήριξή της στη διοργάνωση όπως επίσης τα μέλη των εθελοντικών ομάδων «ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ» και «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης».

Ως Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, τον εθελοντισμό και την κοινωνική ευαισθησία, επενδύοντας στους νέους ανθρώπους και στις αξίες της ζωής και της προσφοράς» κατέληξε στην δήλωση του ο κ. Πιτσούλης.

Όλες οι ταινίες μικρού μήκους αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ, η οποία αποτελούνταν από τους: Νικορέστη Χανιωτάκη, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, Γιάννη Καλυκάκη, σκηνοθέτη του τηλεοπτικού σταθμού TV Creta, Δημήτρη Καμισάκη, σκηνοθέτη του τηλεοπτικού σταθμού Νέα Τηλεόραση Κρήτης, Γιώργο Βουζαξάκη,

Σύμβουλο Εκπαίδευσης Οικονομίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αλεξία Παπαϊωάννου, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, Χρύσα Δασκαλάκη, διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και Εμμανουέλα Γερογιαννάκη, διευθύντρια στην Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο σύνδεσμο, https://www.youtube.com/@programma_zoi, του Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, είναι διαθέσιμες όλες οι ταινίες μικρού μήκους που συμμετείχαν στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Karpa Video Call».