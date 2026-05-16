Λευτέρης Αυγενάκης στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ευθύνης, του έργου και της προόδου»

Στην τοποθέτησή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στη θεματική ενότητα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες ευκαιρίες και προοπτικές», ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, ανέδειξε τη διαχρονική αποστολή της παράταξης να υπηρετεί τον πολίτη με ευθύνη, σχέδιο και αποτελεσματικότητα.

Η πολιτική ως αποστολή προσφοράς

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η πολιτική δεν είναι υπόθεση τίτλων ή προσωπικών διαδρομών, αλλά αποστολή ουσίας και προσφοράς προς τον πολίτη.

Όπως τόνισε, στόχος της πολιτικής είναι να βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων, προσφέροντας ασφάλεια στην οικογένεια, προοπτική στους νέους, στήριξη στους εργαζόμενους, στους αγρότες και στους επαγγελματίες.

Από την αγωνία των πολιτών στην εντολή ευθύνης

Αναφερόμενος στην περίοδο πριν από τις εκλογές του 2019, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε ότι, ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είχε την ευκαιρία να περιοδεύσει σε ολόκληρη τη χώρα και να αφουγκραστεί την κοινή αγωνία των πολιτών για μια Ελλάδα σταθερή, αξιόπιστη και με αυτοπεποίθηση.

«Η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψε αυτή την αγωνία σε εντολή ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα του σήμερα είναι πιο ισχυρή

Ο Βουλευτής Ηρακλείου τόνισε ότι, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα άλλαξε πορεία και απέκτησε σταθερότητα, αξιοπιστία και διεθνές κύρος.

Όπως επεσήμανε, η χώρα:

• ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα,

• δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας,

• μείωσε την ανεργία,

• ψηφιοποίησε το κράτος,

• και ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία.

Παρά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, η Ελλάδα όχι μόνο άντεξε, αλλά συνέχισε να προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Κοινωνικό κράτος που δημιουργεί ευκαιρίες

Στην παρέμβασή του, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι το κοινωνικό κράτος δεν περιορίζεται στη στήριξη του πολίτη τη στιγμή της ανάγκης.

Αντίθετα, αποτελεί ένα σύνολο πολιτικών και υποδομών που δίνουν στους πολίτες πραγματικές δυνατότητες προόδου: καλύτερη υγεία και παιδεία, περισσότερες θέσεις εργασίας, ασφάλεια στην καθημερινότητα, σύγχρονες υποδομές και ίσες ευκαιρίες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η Κρήτη αλλάζει με έργα που γίνονται πράξη

Μιλώντας ως Κρητικός και ως Βουλευτής Ηρακλείου, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε τη μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική του νησιού.

«Η Κρήτη σήμερα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο», σημείωσε, αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται και μεταμορφώνουν το νησί.

ΒΟΑΚ: Έργο ασφάλειας και ανάπτυξης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τονίζοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο οδικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο νησί.

Όπως είπε, ο ΒΟΑΚ αποτελεί έργο ζωής, ασφάλειας και ανάπτυξης και τη βασική υποδομή της νέας Κρήτης.

Νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο αναβαθμίζει το Ηράκλειο, ενισχύει τον τουρισμό και δημιουργεί νέες δυνατότητες για την οικονομία της Κρήτης και της χώρας.

Νερό, περιβάλλον και στήριξη της παραγωγής

Σημαντική ήταν και η αναφορά του στα έργα ύδρευσης, άρδευσης, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, τα οποία, όπως σημείωσε, αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Ο Βουλευτής Ηρακλείου χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής ως έργο εθνικής σημασίας που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση του νησιού και εξασφαλίζει την ενεργειακή του επάρκεια για τις επόμενες δεκαετίες.

Κρήτη: Ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, μέσω της οποίας η Κρήτη αναδεικνύεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο με ευρωπαϊκή και γεωστρατηγική σημασία.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Η περιφέρεια στο Πυρήνα της ανάπτυξης

Ο Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης αποσκοπεί στο να καταστήσει την περιφέρεια κινητήρια δύναμη της εθνικής ανάπτυξης.

«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει εκεί όπου ζουν, εργάζονται και αγωνίζονται οι άνθρωποι: στο χωράφι, στην επιχείρηση, στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στο χωριό και στην πόλη», ανέφερε.

Στόχος: Η Ελλάδα του 2030

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει ενωμένη και αποφασισμένη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ευθύνης, η παράταξη του έργου, η παράταξη που πάει την Ελλάδα μπροστά», κατέληξε.