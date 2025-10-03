Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής Ημιμαραθώνιου Κρήτης στο Ηράκλειο

Ανακοινώνεται, ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 05/10/2025 στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Αρκαλοχωρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου «Ημιμαραθώνιου Κρήτης».

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια των αγώνων την Κυριακή 05.10.2025 και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00:

• στην διαδρομή Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου – Μάχης Κρήτης – Ελ. Βενιζέλου – Σάββα Πέππα – Μάχης Κρήτης – Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου καθώς και σε όλος το μήκος της επ. οδού από δ.ε. Αρκαλοχωρίου έως τ.κ. Χουμερίου.

• στην διαδρομή από Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου – Μάχης Κρήτης – Ελ. Βενιζέλου – επαρχιακή οδό Αρκαλοχωρίου προς τ.κ. Χουμερίου – Βόνης – Γαλατά – Θραψανού – δ.ε. Αρκαλοχωρίου – Ελ. Βενιζέλου – Μάχης Κρήτης – Εκθεσιακό Κέντρο

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες διακοπής της κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών και των διοργανωτών και ειδικότερα:

 Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από και προς τα τ.δ. Θραψανό, Βόνη, Γαλατά και Χουμέρι θα διεξάγεται από λοιπές παράπλευρες οδούς.

 Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τα δ.δ. Μάρθας και Σκινιά θα διεξάγεται την επαρχιακή οδό Γαζέπι Μύλος – Αυλή – Κασσάνοι – Καραβάδω και Μουσούτα – Πουλιές – Ίνι, αντίστοιχα.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά μήκος της διαδρομής και θα αποδίδεται στην κυκλοφορία αμέσως μετά την διέλευση των αθλητών ή το πέρας των αγώνων.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.