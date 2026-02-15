Αναζήτηση
Λασίθι:Αυξημένες Συγκεντρώσεις Σωματιδίων στην ατμόσφαιρα – Συνεχής Παρακολούθηση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των μετρήσεων ποιότητας του αέρα καθώς σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, οι οποίες εκτιμάται ότι οφείλονται πιθανώς στη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η Δημοτική Αρχή αξιολογεί διαρκώς τα διαθέσιμα δεδομένα, με στόχο την έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αργά το βράδυ της Κυριακής, ώστε να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.
Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής.

Προηγούμενο άρθρο
Αφρικανική σκόνη:Στην Κρήτη καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
