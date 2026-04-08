Λασίθι:Κλειστό σήμερα για το κοινό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης νέων πυλώνων φωτισμού

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου για το κοινό, λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης νέων πυλώνων φωτισμού στον χώρο της πισίνας.

Με την υλοποίηση των εργασιών αυτών ολοκληρώνεται η διαδικασία αντικατάστασης των πυλώνων φωτισμού που σηματοδοτεί την πλήρη αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού της εγκατάστασης.

Η παρεμβάσεις αυτές παρά του ότι υπήρξαν χρονοβόρες – ανέφερε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης – βελτιώνουν σημαντικά τον φωτισμό του χώρου, προσφέροντας πιο ασφαλείς συνθήκες για αθλητές και επισκέπτες, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού ζήτησε από τα σωματεία που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην χρήση τους να συνεργάζονται με τους αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου και να ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας διασφαλίζοντας τον ευπρεπισμό των χώρων.