«Καλλιτέχνες από Κούνια»: Βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια για βρέφη & νήπια 0-4 ετών στα Χανιά

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την ΑΜΚΕ Τέχνες στο Μίξερ, στηρίζει και φέτος την υλοποίηση του προγράμματος «Καλλιτέχνες από Κούνια», ενός κύκλου βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων για παιδιά 0–4 ετών και τους γονείς ή φροντιστές τους. Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει η ΑΜΚΕ Τέχνες στο Μίξερ, η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια με ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στον πολιτιστικό τομέα της πόλης.

Μετά τους επιτυχημένους κύκλους εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2022–2023 σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, το πρόγραμμα επιστρέφει το 2026 με επίκεντρο την οικογένεια. Από τον Απρίλιο του 2026 θα πραγματοποιηθούν τέσσερις κύκλοι βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά 0-4 ετών και τους γονείς/φροντιστές τους με ελεύθερη είσοδο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε κοινές δημιουργικές εμπειρίες μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τα εικαστικά και την αφήγηση.

Βλέποντας την οικογένεια ως μικρογραφία της κοινωνίας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της σχέσης γονιού-παιδιού, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή μικρών και μεγάλων σε κοινές δραστηριότητες, τις οποίες διαπερνούν οι εξής τέχνες: θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά και αφήγηση.

Το πρόγραμμα «Καλλιτέχνες από Κούνια» στηρίζεται στην αρχή ότι η τέχνη είναι για όλους και δεν απαιτεί ταλέντο. Η τέχνη είναι φύση και ανάγκη κάθε ανθρώπου από την πολύ νεαρή του ηλικία. Έτσι, βασιζόμενοι στην αρχή της κοινωνικής φαντασίας και τη δημοκρατική λειτουργία της, δίνουμε ποικίλα καλλιτεχνικά ερεθίσματα καθώς παίζουμε, ανακαλύπτουμε και πειραματιζόμαστε. Τα εργαστήρια οργανώνουν αυτά που ήδη γνωρίζουμε, προτείνοντας ταυτόχρονα και νέες δραστηριότητες,

οι οποίες αποτελούν αφορμές για παιχνίδι. Οι ιδέες που παρουσιάζονται μπορούν να επαναληφθούν από τους συμμετέχοντες στο σπίτι και να τροποποιηθούν βάση των ξεχωριστών και μοναδικών αναγκών κάθε παιδιού, ξεφεύγοντας από αξιολογικές κρίσεις «μπορώ – δεν μπορώ» και «είμαι καλός – δεν είμαι καλός». Δημιουργούμε έτσι ένα ασφαλές πλαίσιο για εξερεύνηση, πειραματισμό και γνωριμία με όλες τις παραστατικές τέχνες,

συνδυάζοντάς τις μεταξύ τους κι έχοντας για οδηγό την ολιστική αισθητική προσέγγιση, η οποία μας οδηγεί σε υβριδικές μορφές τέχνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλλιτέχνες από Κούνια 2026, βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά 0 – 4 ετών

μαζί με τους γονείς τους (Α ́ ομάδα: 0-12 μηνών, Β’ ομάδα: 1-2,5 ετών και Γ’ ομάδα 2,5 –

4 ετών)

Κάθε Σάββατο πρωί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων,

Γερασίμου Παρδάλη, Νέα Χώρα, Χανιά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων: τηλ. 6978259543, Τρίτη 18:00-20:00 και Τετάρτη

10:00-12:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Καλλιτεχνική επιμέλεια/ Παραγωγή : Κατερίνα Αδαμάρα

Βοηθός παραγωγής: Ελένη Ακρωτηριανάκη

Σχεδιασμός θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων : Κατερίνα Αδαμάρα

Σχεδιασμός μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων: Μαριάννα Τσόγκα

Θέατρο, μουσικοκινητική, αφήγηση: Μαριαλένα Παπατριανταφύλλου, Χριστίνα

Βασάρα Γνωριμία με τη φιλαρμονική : Εύη Δήμου σε συνεργασία με την

Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

Εικαστικά: Σοφία Μάρκου, Νεφέλη Σουλακέλλη

Βρεφικό θέατρο: Ειρήνη Μαμάση, Αλ/δρα Παρασκευοπούλου

Νανουρίσματα & βρεφικό μασαζ: Κυβέλη Κουκουδάκη, Κάλλι Ρουμελιώτου

Κίνηση: Όλγα Θεοφανοπούλου, Στέλλα Τριπολιτάκη

Οι πρώτοι μου ήχοι: Έλσα Στουρνάρα

Εμψυχώτρια – ειδική παιδαγωγός: Γιώτα Ζδράλη

Γραφιστική επιμέλεια: Σοφία Μάρκου