Πασχαλινές ευχές Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ Κρήτης Γιώργη Μαρινάκη

Πασχαλινές ευχές Δημάρχου Ρεθύμνης

& Προέδρου Π.Ε.Δ Κρήτης Γιώργη Μαρινάκη

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες

Διανύουμε τις άγιες ημέρες του Πάσχα, με πλοηγό τη βαθιά πίστη, την ελπίδα και τη λυτρωτική εσωτερική αναγέννηση που ενεργοποιούν η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου.

Ο θρίαμβος της ζωής που αναδύεται από την καθηλωτική της νίκη επί του θανάτου, παρηγορεί την ανησυχία, την ανασφάλεια και τη θλίψη που τροφοδοτούνται σταθερά από τις συνθήκες τη σύγχρονης μας πραγματικότητας.

Εντούτοις, η τραγική απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, οι σκληρές δοκιμασίες και ο πόνος που βιώνουν οι μετέχοντες στο παραλογισμό του πολέμου λαοί, εναποθέτουν βαρύ φορτίο στη συνείδηση μας.

Αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που αποδομεί βασικές βεβαιότητες μας, αντιλαμβανόμαστε πως η ενότητα, η κοινωνική συνοχή, ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή του άλλου, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να σταθούμε όρθιοι ως κοινωνία.

Η αγάπη και η αλληλεγγύη δεν αποτελούν μόνο ηθικές επιλογές, αλλά ουσιαστικές εγγυήσεις για το μέλλον μας

Το Ρέθυμνο είναι διαχρονικά μια κοινωνία ανοιχτή, με ανθρωπιά και ευαισθησία. Σε δύσκολες στιγμές, οι άνθρωποί του στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε να συνυπάρχουμε και να πορευόμαστε, με κατανόηση, προσφορά και αλληλοσεβασμό, αντλώντας από το Αναστάσιμο Μήνυμα τη δύναμη να διατηρήσουμε ανέγγιχτο το δικαίωμα μας στην ελευθερία, την ειρήνη και την αξιοπρέπεια.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή Ανάσταση, με υγεία και αγάπη.