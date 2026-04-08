Συλλυπητήριο μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Ρεθύμνης Χρήστου Σκουλούδη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή το θάνατο του πρώην Δημάρχου Ρεθύμνης, Χρήστου Σκουλούδη, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του πρώην Δημάρχου Ρεθύμνης, Χρήστου Σκουλούδη, ενός ανθρώπου, που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος τον τόπο μας.
Ο Χρήστος Σκουλούδης άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του Ρεθύμνου. Με όραμα, υπευθυνότητα και αγάπη για την κοινωνία, εργάστηκε ακούραστα για το κοινό καλό, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση των συμπολιτών του.
Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά και θα αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Λασίθι:Κλειστό σήμερα για το κοινό το Δημοτικό...

0
Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026...

«Καλλιτέχνες από Κούνια»: Βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια για...

0
Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης...
Team Πολ. Κρήτης
