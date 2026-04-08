NIRFUS: Νέα γενιά καθετήρων για τη ζωντανή απεικόνιση των αρτηριών με τη συμβολή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ξεκίνησε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2026 το ευρωπαϊκό έργο NIRFUS (Intravascular Near-Infrared Fluorescence and Ultrasound Coronary Imaging), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα European Innovation Council – EIC Pathfinder Open στο πλαίσιο του Horizon Europe, με συνολικό προϋπολογισμό €2,995,830 και διάρκεια 36 μηνών.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καθετήρα νέας γενιάς που θα συνδυάζει ενδοαγγειακή υπερηχογραφία (IVUS) και φθορισμό εγγύς υπερύθρου (NIRF), παρέχοντας στους ιατρούς άμεση εικόνα για τη δομή και τη βιολογική δραστηριότητα των αρτηριών. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διάγνωση και την καθοδήγηση επεμβάσεων αγγειοπλαστικής (PCI) για περίπου τρία εκατομμύρια ασθενείς ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) , υπό τη Δρ. Μαρία Φάρσαρη και τον Δρ. Γιάννη Ζαχαράκη, θα αναλάβει την κατασκευή των μικρο-οπτικών στοιχείων υψηλής ακρίβειας για τους NIRF-IVUS καθετήρες, συμβάλλοντας στην τεχνολογική καινοτομία και την αξιοπιστία της συσκευής. Συντονιστής του έργου είναι το Technische Universität München στη Γερμανία, ενώ στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης το Imperial College London, η Cisteo Medical (Γαλλία) και η Alira Health (Ισπανία).

Το έργο NIRFUS φιλοδοξεί να θέσει νέο πρότυπο στην ιατρική μικρο-οπτική και στην ενδοαγγειακή απεικόνιση, ενισχύοντας την ποιότητα της διάγνωσης, την καθοδήγηση θεραπευτικών αποφάσεων και τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Η πρώτη συνάντηση του έργου συγκέντρωσε όλους τους εταίρους, σηματοδοτώντας την αρχή μιας δυναμικής διεπιστημονικής συνεργασίας που συνδυάζει ιατρική μηχανική, μικροοπτική, ρομποτική μικροεπεξεργασία και επεμβατική καρδιολογία.