Ηράκλειο:Σύλληψη ανηλίκου για βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ανηλίκου για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και όπλων στο Ηρακλειο

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα , από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου συνελήφθη σήμερα (08.04.2026) ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και περί όπλων, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί νομότυπη έρευνα στην οικία ανηλίκου ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -17- κροτίδες,
• πιστόλι κρότου λάμψης,
• -2- γεμιστήρες
• -2- ναυτικές φωτοβολίδες

Επίσης συνελήφθη 53χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Λασίθι:Κλειστό σήμερα για το κοινό το Δημοτικό...

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026...

«Καλλιτέχνες από Κούνια»: Βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια για...

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης...

Λασίθι:Κλειστό σήμερα για το κοινό το Δημοτικό...

0
Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026...

«Καλλιτέχνες από Κούνια»: Βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια για...

0
Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης...
politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

